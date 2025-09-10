POEZIE: Nicolae Stoia

Data: 10 Septembrie 2025

COMPĂTIMIRE

Șarpele a fost milos cu mine, a văzut

rana verzuie lăbărțată pe trupul meu

și nu m-a mușcat ci m-a întrebat

când m-am pricopsit cu ea.

M-am născut cu ea dar la început

a fost mică de tot apoi a tot

crescut,

pe nebăgate de seamă a crescut.

Și nu i-ai aflat nici un soi de leac?

m-a întrebat compătimitor șarpele.

Nu, nu i-am aflat. Vai, vai ce

trist!

îmi zise șarpele plângând.

De ce plângi? l-am întrebat. Plâng

căci rana ta e la fel cu rana mea.

Cum, și tu ai o astfel de rană? Vai,

vai ce trist! i-am zis. Apoi i-am zis: Și

ajuns la aman nici tu nu i-ai aflat leac?

Nu, nu i-am aflat nici de leac,

zise șarpele plângând și mai

abitir.

Nu fi trist! i-am zis. Mai bine

hai să plângem împreună. Și

în timp ce plângeam împreună

lacrimile se preschimbau în răni verzui

care potopeau întreg universul.

PIATRĂ RENEGATĂ

Visam că sunt o piatră și

le vorbeam pietrelor în graiul lor.

Trăgându-se în sinea lor

pietrele mă iscodeau și își șopteau:

Păscut de friguri și năpădit

de ierburi și vânturi selenare

el n-are nici o greutate în sine

și nici măcar umbră nu are;

el nu e de seama noastră

ci el este pentru sine el.

Eu cu o aprigă încrâncenare

mă lepădam de nevolnicia

graiului meu și mă căzneam

să înduplec sufletul pietrelor

spre crezare. Dar nu izbândeam

ci rămâneam o piatră

însingurată

de pietrele celelalte renegată.

FLĂMÂND DE LUMINĂ

Două stele logostele

m-au luat de câte-o mână

și m-au dus hăt sus cu ele

să-mi dea să mănânc lumină.

Mănâncă cu nemăsură,

mi-au zis ele deodată,

satură-ți flămânda gură

cea mereu nesăturată!

Ca pe-o rază rea de frig

m-a privit mândra lumină

când am dat să îmi înfig

gura să dumic lumină.

Zicându-mi că din lumina

cea-ntru taină plăsmuită

să mănânce poate numai

cel cu gura din lumină făurită.