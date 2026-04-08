700 de pachete cu alimente oferite la Cluj‑Napoca

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, oferă și în acest an 700 de pachete cu alimente neperisabile, cu prilejul sărbătorilor pascale, persoanelor nevoiașe aflate în evidența Sectorului misionar‑social al eparhiei, printre care se numără și romii de la Pata Rât.

În curtea Centrului eparhial din Cluj‑Napoca, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s‑a întâlnit marţi, 7 aprilie, cu o parte dintre persoanele nevoiașe aflate în evidența Sectorului social‑filantropic și misionar al eparhiei. Ierarhul le‑a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc, i‑a binecuvântat și a oferit 350 de pachete cu alimente neperisabile pentru sărbătorile pascale. În total, au fost pregătite 700 de pachete, celelalte fiind împărțite în zilele următoare.

„Vă dorim tuturor să aveți parte de o sărbătoare senină, luminoasă și plină de căldură sufletească. Să vă gândiți că cea mai mare bucurie nu este cea materială, a darurilor pentru masa de Paști, ci, mai ales, faptul că cineva se gândește la dumneavoastră și că nu sunteți singuri sau abandonați. La rândul dumneavoastră, să îi aveți în vedere pe cei care vă ajută și să ziceți o rugăciune pentru ei. Sărbători frumoase, liniștite, cu sănătate, pace și bucurie”, a transmis ierarhul.

Darurile oferite au fost achiziționate de asociațiile „Filantropia Ortodoxă” și „Christiana” din Cluj‑Napoca, aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La împărțirea pachetelor a ajutat un grup de voluntari, format din elevi și studenți teologi de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, precum și un efectiv de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj.

De întreaga acțiune social‑filantropică se ocupă consilierul misionar‑social al Arhiepiscopiei Clujului, Iustin Liciniu Câmpean, alături de inspectorul social Carmen Bârsan și de asistentul social Adela Timar, din cadrul Sectorului misionar‑social al eparhiei.