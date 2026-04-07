Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Acțiune filantropică la un centru de zi din Târgoviște

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 07 Aprilie 2026

Mai multe parohii din municipiul Târgoviște - Alba, „Buna Vestire”, Cătunu, „Sfântul Nifon”, „Sfântul Nicolae”-Simuleasa și Stolnicul - au desfășurat o amplă activitate social‑filantropică în beneficiul copiilor de la Centrul de zi „Sfânta Maria”, instituție specializată în sprijinirea celor diagnosticați cu autism și sindrom Down. Preoții, însoțiți de tineri implicați activ în viața comunităților parohiale, precum și de protopopul Protoieriei Târgoviște Sud, au oferit centrului produse de curățenie și articole de papetărie, care vor contribui la desfășurarea în cele mai bune condiții a programelor educaționale și terapeutice dedicate copiilor, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
TOP 6 Filantropie