Activități cu copiii la Centrul de zi „Sfânta Sofia”

Data: 08 Aprilie 2026

La sediul Centrului de zi „Sfânta Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut loc luni, 6 aprilie, o acțiune social‑filantropică. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a oferit pachete cu alimente pentru masa de sărbători, produse de igienă, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă celor 35 de copii, beneficiari ai centrului, în cadrul proiectului „Brațele părintești”, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. La paraclisul din cadrul centrului, a avut loc vernisajul unei expoziții de ouă încondeiate, icoane și felicitări pascale, realizate de copiii de aici, sub îndrumarea Mariei Moise, artist popular. Activitatea le‑a oferit copiilor posibilitatea de a învăța tehnici tradiționale, de a‑și dezvolta creativitatea și de a valorifica tradițiile populare într‑un cadru educativ și spiritual.

De asemenea, în Duminica Floriilor, 5 aprilie, copiii centrului au adus bucurie și emoție comunității de la Parohia Scaune, Protoieria Sector 3 Capitală, susținând un concert de pricesne, sub coordonarea profesoarei Lucica Vîlcan.