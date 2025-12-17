Ajutor pentru familiile afectate de explozia din cartierul Rahova

Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Protoieria Sector 5 Capitală, a organizat marți, 16 decembrie, la Biserica „Sfinții Români” din sectorul 5 al Capitalei, o amplă acțiune de ajutorare a familiilor afectate de explozia produsă în toamna acestui an într‑un bloc din cartierul Rahova, informează TRINITAS TV.

Ca urmare a apelului la solidaritate lansat la nivelul parohiilor bucureștene, clerul și credincioșii s‑au mobilizat și au organizat o colectă pentru familiile afectate de deflagrația din dimineața zilei de 17 octombrie. Ulterior, Protoieria Sector 5 Capitală, în colaborare cu asistenții sociali, au identificat nevoile stringente ale acestor familii, în vederea oferirii unui sprijin cât mai personalizat.

Următoarea etapă a acestui demers filantropic s‑a concretizat în data de 16 decembrie, când 30 de familii au primit bunuri de strictă necesitate pentru a‑și putea utila locuințele provizorii. Donațiile au constat în electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde), piese de mobilier (paturi, canapele, mese), lenjerii, precum și articole de igienă și curățenie.

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța acestui ajutor pentru cei aflați în nevoi: „În cadrul Protoieriei Sector 5 Capitală a avut loc o acțiune filantropică destinată victimelor exploziei din Cartierul Rahova. Aceasta reprezintă concluzia apelului de solidaritate lansat cu ceva timp în urmă, când s‑a organizat și o colectă la nivelul parohiilor din București. În urma discuțiilor permanente pe care le‑a purtat asistentul social de la Protoieria Sector 5, am centralizat o serie de nevoi pe care să le putem acoperi prin această colectă. Astăzi are loc prima etapă a acestei inițiative. O parte dintre bunurile pe care acești oameni le‑au pierdut în urma exploziei am reușit să le cumpărăm și să le oferim, pentru ca zilele de sărbătoare ce urmează să le fie mai puțin amare. Acțiunea va continua. Am făcut doar primul pas; probabil după sărbători vom continua cu achiziția bunurilor pe care acești oameni le‑au pierdut, pentru ca, pe cât posibil, să revină treptat la viața de dinainte”.

Deaspre această acțiune socială, Violeta Emanuela Barac, asistent social la Protoieria Sector 5 Capitală, a spus: „Protoieria Sector 5 Capitală, în colaborare cu Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și‑a propus să aducă bucurie familiilor greu încercate în urma exploziei din Calea Rahovei, oferindu‑le cu această ocazie mobilier, electrocasnice, produse igienico‑sanitare, lenjerii, pături și cozonaci. Un număr de 30 de familii au beneficiat de aceste produse”.

Până în luna ianuarie a anului 2026, Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor va continua procesul de înregistrare a tuturor nevoilor familiilor afectate, urmând să fie organizată o a doua acțiune social‑filantropică de ajutorare a lor.