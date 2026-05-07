Caravana medicală „Providența” alături de copiii suferinzi

Data: 07 Mai 2026

Fundația medicală „Providența”, în parteneriat cu Policlinica și Spitalul „Providența”, a organizat, în perioada 21-29 aprilie, o caravană medicală în localitatea Mihălășeni, județul Botoșani. Evenimentul a marcat și utilizarea cabinetului medical mobil achiziționat recent de Arhiepiscopia Iașilor, care a permis desfășurarea investigațiilor direct în comunitate, în condiții optime.

Acțiunea a fost dedicată copiilor din familii vulnerabile și persoanelor adulte neasigurate, aflate în dificultate și fără acces constant la servicii medicale. Caravana a venit în continuarea intervenției desfășurate în toamna anului 2025, când numărul mare de solicitări a evidențiat nevoia unor servicii medicale permanente în comunitate. Ca răspuns, organizatorii au revenit cu un pachet extins de servicii medico-sociale, menit să sprijine persoanele care nu beneficiază de evaluări medicale periodice.

În cadrul acestei ediții, 41 de beneficiari - copii și persoane vârstnice - au primit gratuit consultații și investigații medicale în specialitățile pediatrie și medicină internă. Astfel, în total, cele două caravane organizate până în prezent au facilitat accesul la servicii medicale pentru 88 de persoane aflate în nevoie.

Activitatea s-a desfășurat în două etape: pe 21 aprilie au fost recoltate probe de sânge, analizate ulterior în laboratorul Spitalului „Providența”, iar pe 29 aprilie au avut loc consultațiile medicale. Un număr de 20 de copii au beneficiat de evaluări pediatrice, iar 21 de adulți au fost consultați în cadrul specialității medicină internă.

Consultațiile au inclus măsurarea tensiunii arteriale, efectuarea de electrocardiograme (EKG) și ecografii abdominale. Toate evaluările s-au finalizat cu emiterea de scrisori medicale care au cuprins diagnostice, recomandări de tratament și, acolo unde a fost necesar, indicații pentru investigații suplimentare. 

Organizarea caravanei a fost posibilă și datorită sprijinului oferit de părintele Petru Hrițac, parohul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, și de asistentul medical comunitar Oana Pascaru, care au contribuit la identificarea beneficiarilor și la buna desfășurare a activității.

Echipa medicală a fost formată din asistenți ai Policlinicii „Providența” și medici specialiști: dr. Andreea Nicole Bârleanu (medicină internă) și dr. Ilinca Mihaela Alexa (pediatrie). Coordonarea activității a fost asigurată de asistentul social Emilia Gheorghiasa, coordonator al Centrului de suport și situații de criză.

Dr. Ilinca Mihaela Alexa, medic pediatru, a relatat în urma experienței următoarele: „Din păcate, în satele unde accesul la medic este un lux (cabinetele medicale sunt la zeci de km distanță) prevenția rămâne doar un concept teoretic. Pentru ca acești copii să crească la potențialul lor maxim, au nevoie de monitorizare constantă, nu doar de intervenții în caz de urgență: verificări periodice și analize de sânge - esențiale pentru a depista precoce carențele sau afecțiunile silențioase; profilaxia rahitismului și a anemiei. Chiar dacă petrec mult timp în aer liber, alimentația uneori neechilibrată sau lipsa suplimentării corecte cu Vitamina D pot lăsa urme ireversibile asupra dezvoltării osoase și cognitive. Vaccinările la timp reprezintă singurul scut real împotriva unor boli care, istoric vorbind, au devastat comunitățile rurale”.    

Pacienții au primit cu bucurie sprijinul socio-medical oferit de Fundația medicală „Providența”.

 

    Sprijin pentru familiile afectate de incendiul din județul Vrancea

    La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor încercați din județul Vrancea, în urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a aprobat, în regim de urgenţă, acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei.

    05 Mai, 2026
    Campania „Sănătate pentru sate" a revenit într-o localitate prahoveană

    O recentă acțiune a campaniei „Sănătate pentru sate” s-a desfășurat sâmbătă, 25 aprilie, la Școala gimnazială din localitatea Fântânele, județul Prahova. Medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, oftalmologie, chirurgie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și gine­cologie au oferit consultații gratuite. 

    30 Apr, 2026
    Colectă în Eparhia Buzăului și Vrancei pentru familiile afectate de incendiu

     În urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 29 de locuințe din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, părintele Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, însoțit de părintele Cristinel Popa, protoiereu de Panciu, și de preotul paroh al respectivei comunități creștine, s-a deplasat la fața locului, luni, 27 aprilie, pentru a evalua dimensiunea dezastrului și a identifica nevoile urgente ale oamenilor. 

    29 Apr, 2026
