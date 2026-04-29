Colectă în Eparhia Buzăului și Vrancei pentru familiile afectate de incendiu

Data: 29 Aprilie 2026

În urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 29 de locuințe din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, părintele Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, însoțit de părintele Cristinel Popa, protoiereu de Panciu, și de preotul paroh al respectivei comunități creștine, s‑a deplasat la fața locului, luni, 27 aprilie, pentru a evalua dimensiunea dezastrului și a identifica nevoile urgente ale oamenilor.

Părintele Marian Gegea a transmis localnicilor aflați în suferință mesajul de compasiune al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, asigurându‑i că nu sunt singuri în aceste momente de cumpănă, apoi a purtat discuții cu Ionuț Filimon, primarul comunei Soveja, referitoare la coordonarea eforturilor de ajutorare.

Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, luând act de amploarea pagubelor provocate de incendiu, în ședința sa de lucru din data de 28 aprilie, a hotărât organizarea unei colecte în bani, la nivelul tuturor unităților de cult (parohii și mănăstiri) din cele două județe. Această acțiune filantropică are drept scop sprijinirea concretă a familiilor afectate de incendiu, în perspectiva reconstruirii locuințelor distruse, și se va desfășura în două etape succesive: duminică, 3 mai (Duminica a 4‑a după Paști - a Slăbănogului), respectiv duminică, 10 mai (Duminica a 5‑a după Paști - a Samarinencei), ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Cei care doresc să contribuie financiar la ajutorarea semenilor lor greu încercați din județul Vrancea pot face donații în contul bancar deschis la BCR, pe numele Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, având codul IBAN RO86RNCB0096031403980858, cu mențiunea „Ajutor incendiu Soveja”.

„Exprimându‑ne mâhnirea pentru cele întâmplate, dar cu nădejde în pronia divină, îndemnăm pe toți dreptcredincioșii creștini să dea dovadă de dragoste creștină și solidaritate, prin rugăciune și fapte bune, mai ales în această perioadă pascală, când ne exprimăm bucuria Învierii Domnului prin salutul pascal: «Hristos a înviat!»”, mai transmite Biroul de presă eparhial.