Daruri pascale pentru persoane vulnerabile din municipiul Buzău

Un articol de: Pr. Ionuț Constantin - 09 Aprilie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a desfășurat miercuri, 8 aprilie, o acțiune, devenită deja tradiție, de sprijinire a persoanelor nevoiașe din municipiul Buzău, în contextul apropierii Sfintelor Paști.

Personalul angajat al Trapezei Centrului eparhial, în cadrul căreia funcționează Cantina socială „Filantropia”, a pregătit pachete cu alimente de bază și produse tradiționale specifice perioadei pascale (cozonac, pască, ouă roșii, drob). Darurile au fost oferite unui număr de 140 de beneficiari, majoritatea vârstnici cu resurse financiare reduse și stare de sănătate fragilă, valoarea totală a acestora ridicându‑se la suma de 18.200 de lei.

Acțiunea a fost realizată prin contribuția Centrului eparhial și a celor 21 de parohii din orașul Buzău care asigură, prin intermediul Cantinei sociale „Filantropia”, hrană caldă la domiciliu, pe tot parcursul anului, de luni până vineri, persoanelor care au nevoie de acest sprijin.

 

