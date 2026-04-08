Haine noi pentru 26 de copii din Slobozia

Data: 08 Aprilie 2026

26 de copii alături de părinții lor, însoțiți de Anastasia Pătrașcu, asistent social al Protopopiatului Slobozia, județul Ialomița, și profesoarele pentru învățământul preșcolar Roxana Steluța Dorobanțu și Aurelia Mandache, au mers luni, 6 aprilie, la cumpărături și şi‑au ales singuri ceea ce le‑a plăcut, dar mai ales ceea ce au avut nevoie. „Bucuroși, cu sufletul plin de recunoștință și îmbrăcați în haine noi, micii creștini vor merge sâmbătă la biserică pentru a primi Sfânta Împărtășanie. De asemenea, cu drag, ei vor purta noile hăinuțe și atunci când vor merge la școală sau la grădiniță”, ne‑a transmis Anastasia Pătrașcu.

Cele opt familii beneficiare ale „Serviciului Social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte” și Biroului de asistență socială din cadrul Protopopiatului Slobozia, au mulțumit Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot” pentru inițiativă și tuturor celor care s‑au implicat în organizarea proiectului social‑filantropic „Un ouț pentr‑un bănuț!”, în cadrul căruia, în urma valorificării aranjamentelor pentru masa de Paști, s‑a colectat suma de 4.200 de lei.

 

