În perioada premergătoare praznicului Învierii Domnului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a desfășurat campania filantropică „Dar spre Înviere”, inițiativă derulată cu binecuvântarea
Haine noi pentru tineri din Târgoviște
Șase tineri îngrijiți în cadrul Apartamentului social de tip familial „Sfântul Ierarh Nicolae”, aparținând Centrului Diaconal Casa Creștină din Târgoviște, au primit marți, 7 aprilie, daruri specifice perioadei. Beneficiarii centrului au primit articole noi de îmbrăcăminte și încălțăminte adaptate nevoilor lor, într‑un moment festiv. Darurile au fost oferite de pr. Cristian Oancea, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, care a transmis tinerilor mesajul de binecuvântare și de încurajare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. Acțiunea se înscrie în programul social‑filantropic derulat permanent de Arhiepiscopia Târgoviștei, prin care sunt sprijiniți copii, tineri și familii aflate în dificultate, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.