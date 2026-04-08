Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Haine noi pentru tineri din Târgoviște

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 08 Aprilie 2026

Șase tineri îngrijiți în cadrul Apartamentului social de tip familial „Sfântul Ierarh Nicolae”, aparținând Centrului Diaconal Casa Creștină din Târgoviște, au primit marți, 7 aprilie, daruri specifice perioadei. Beneficiarii centrului au primit articole noi de îmbrăcăminte și încălțăminte adaptate nevoilor lor, într‑un moment festiv. Darurile au fost oferite de pr. Cristian Oancea, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, care a transmis tinerilor mesajul de binecuvântare și de încurajare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. Acțiunea se înscrie în programul social‑filantropic derulat permanent de Arhiepiscopia Târgoviștei, prin care sunt sprijiniți copii, tineri și familii aflate în dificultate, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
