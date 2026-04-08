Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Mănăstirile bucovinene alături de persoanele nevoiașe

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Un articol de: Pr. Andrei Mocanu - 08 Aprilie 2026

În perioada premergătoare praznicului Învierii Domnului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a desfășurat campania filantropică „Dar spre Înviere”, inițiativă derulată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Aproximativ 1000 de beneficiari, bătrâni singuri și familii vulnerabile, au primit pachete cu alimente de bază și preparate din carne pentru a întâmpina cu bucurie sărbătoarea Paștelui. Un rol deosebit de important în desfășurarea acestei campanii l‑au avut mănăstirile din cuprinsul eparhiei, care au susținut financiar realizarea pachetelor oferite beneficiarilor. Prin donațiile lor, așezămintele monahale au făcut posibilă concretizarea acestei ample acțiuni filantropice, contribuind direct la sprijinirea celor aflați în dificultate.

Implicarea mănăstirilor evidențiază încă o dată rolul lor activ în viața comunității, nu doar ca spații de rugăciune și reculegere, ci și ca adevărate centre de solidaritate și sprijin social. Prin generozitatea lor, acestea devin punți între nevoile reale ale oamenilor și răspunsul concret al Bisericii, aducând alinare și speranță în sufletele celor încercați.

Campania nu reprezintă doar un ajutor material, ci și o mărturie vie a iubirii creștine și a responsabilității față de aproapele. Prin implicarea mănăstirilor și a tuturor celor care au sprijinit această inițiativă, Biserica își împlinește misiunea de a fi alături de cei aflați în suferință, mai ales în preajma marilor sărbători. Bucuria și recunoștința beneficiarilor confirmă importanța unor astfel de demersuri, în care solidaritatea și credința se împletesc pentru a aduce lumină în viețile celor mai încercați.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie