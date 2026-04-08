Mănăstirile bucovinene alături de persoanele nevoiașe

În perioada premergătoare praznicului Învierii Domnului, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a desfășurat campania filantropică „Dar spre Înviere”, inițiativă derulată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Aproximativ 1000 de beneficiari, bătrâni singuri și familii vulnerabile, au primit pachete cu alimente de bază și preparate din carne pentru a întâmpina cu bucurie sărbătoarea Paștelui. Un rol deosebit de important în desfășurarea acestei campanii l‑au avut mănăstirile din cuprinsul eparhiei, care au susținut financiar realizarea pachetelor oferite beneficiarilor. Prin donațiile lor, așezămintele monahale au făcut posibilă concretizarea acestei ample acțiuni filantropice, contribuind direct la sprijinirea celor aflați în dificultate.

Implicarea mănăstirilor evidențiază încă o dată rolul lor activ în viața comunității, nu doar ca spații de rugăciune și reculegere, ci și ca adevărate centre de solidaritate și sprijin social. Prin generozitatea lor, acestea devin punți între nevoile reale ale oamenilor și răspunsul concret al Bisericii, aducând alinare și speranță în sufletele celor încercați.

Campania nu reprezintă doar un ajutor material, ci și o mărturie vie a iubirii creștine și a responsabilității față de aproapele. Prin implicarea mănăstirilor și a tuturor celor care au sprijinit această inițiativă, Biserica își împlinește misiunea de a fi alături de cei aflați în suferință, mai ales în preajma marilor sărbători. Bucuria și recunoștința beneficiarilor confirmă importanța unor astfel de demersuri, în care solidaritatea și credința se împletesc pentru a aduce lumină în viețile celor mai încercați.