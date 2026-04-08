Ziarul Lumina Filantropie Milostenie și solidaritate față de aproapele

Data: 08 Aprilie 2026

Parohia Oborul Nou din Capitală a desfășurat marți, 7 aprilie, o acțiune filantropică dedicată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, reușind să aducă bucurie și alinare pentru 100 de beneficiari înscriși în evidența Cantinei „Sfânta Ana” și a Asociației „Diaconia”, filiala Sector 2. În cadrul proiectului „Învierea Domnului - bucuria tuturor”, au fost pregătite și distribuite pachete cu alimente de bază și produse specifice perioadei prepascal”, în valoare totală de 15.000 de lei. Acțiunea face parte dintr‑o inițiativă anuală care promovează valorile creștine ale milosteniei, solidarității și grijii față de aproapele. Beneficiarii provin din medii defavorizate, incluzând familii monoparentale, persoane vârstnice, persoane singure, fără adăpost sau cu dizabilități. Pentru fiecare dintre aceștia, darurile primite au reprezentat nu doar un ajutor material, ci și un semn concret al solidarității și al faptului că nu sunt uitați.

„Reprezentanții parohiei au transmis mulțumiri tuturor celor care s‑au implicat în această acțiune, fie prin contribuții materiale, fie prin voluntariat, precum și credincioșilor care au răspuns cu generozitate apelului la ajutorare. Parohia Oborul Nou își exprimă recunoștința față de toți susținătorii și se roagă ca Dumnezeu să răsplătească dragostea și jertfelnicia fiecăruia cu sănătate și binecuvântare”, ne-a transmis pr. paroh Alexandru Mirel Lăudat.

 

Citeşte mai multe despre:   Parohia Oborul Nou  -   filantropie  -   Asociaţia Diaconia filiala sector 2  -   Cantina socială Sfânta Ana din Bucuresti
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie