Șanse egale la școala on-line pentru copiii din medii defavorizate

Proiectul „Alege școala!”, implementat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română, a oferit 1.700 de tablete copiilor cu posibilități reduse din medii defavorizate din punct de vedere social și educațional, din județele Prahova, Ialomița, Constanța și Vâlcea. Tabletele reprezintă premiile pe care copiii le-au primit pentru participarea la concursul „Alege școala!”, în care au realizat creații artistice, literare și multimedia.

Elevii din ciclul primar și gimnazial și elevii din programul „A doua șansă” au participat la etapa a doua a concursului „Alege școala!”, în care au avut de realizat un proiect la alegere care să se încadreze în secțiunea literară (o scrisoare către Dumnezeu despre cum ar putea ajuta un coleg să nu renunțe la școală, o poezie despre școală și educație, o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care nu merg la școală), artistică (un desen care să ilustreze dragostea de învățătură) și multimedia (un interviu cu un profesor sau preot din comunitate despre cum au ales școala sau cariera pe care au urmat-o). În contextul pandemiei actuale, metodologia concursului a fost adaptată, iar copiii au primit la înscrierea în etapa a doua o tabletă pentru a putea realiza proiectele și pentru a face față cerințelor digitale din această perioadă.

Festivitățile de premiere au avut loc în perioada 24 septembrie - 2 octombrie, iar la acestea au luat parte părintele consilier patriarhal Constantin Naclad, managerul proiectelor „Alege școala!”, părintele consilier patriarhal Florin Marica, coordonatorul proiectelor „Alege școala!” din partea Patriarhiei Române, precum și Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România. Părintele Constantin Naclad consideră că „tableta era un vis pentru copii, pentru că sunt mulți cei care n-au nici telefon. Fiecare comunitate are un specific aparte, mai ales că noi am mers cu proiectele în comunități cu copii cu probleme, fie cu deficiențe, cu dizabilități, afectați de mediul social sau de posibilitățile reduse de care dispun părinții. În contextul proiectului, oferirea tabletelor este una dintre activitățile de suflet, chiar dacă pe toată perioada verii am reușit să dezvoltăm conceptul taberei Licărul de Lumină din pridvorul satului cu activități creative în aer liber, această împlinire a concursului «Alege școala!», pe care am încheiat-o, este o mulțumire și chiar o realizare, pentru că proiectul în contextul pandemiei a întâmpinat multe dificultăți. Tabletele nu au fost planificate, însă au fost o necesitate și ne-am bucurat că am reușit să realizăm toată infra­structura din spatele acestui obiectiv. Pentru copii tabletele reprezintă un pas înainte în educația în care sunt implicați”.

Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România, susține că „în perioada pandemiei, peste 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat la școala on-line pentru că nu au avut dispozitivele digitale necesare sau chiar dacă a existat un telefon în familie, acesta a trebuit să fie împărțit între frați. Oferim tablete pentru ca acești copii să-și poată continua educaţia, în orice scenariu s-ar afla școala lor, acum sau în viitor. Mai ales că, iată, avem în față cel puțin trei zile de școală on-line pentru cei mai mulți copii din România”.

Cei mici nu au mai avut răbdare să ajungă acasă pentru a desface cutiile și a vedea cum arată o tabletă, pentru că mulți dintre ei nu au atins niciodată un astfel de dispozitiv. Chiar dacă zâmbetele nu se puteau vedea din cauza măștilor, ochii lor sclipeau de bucurie. Acum sunt nerăbdători să învețe să le folosească și să poată să participe on-line la activități. Bucuria a fost mare atât în rândul copiilor, cât și în rândul părinților, pentru că de acum au și cei mici acces la activitățile on-line.

Părintele Florin Marica a remarcat că „nu există bucurie mai mare ca atunci când faci fericit un copil, privat de dragoste, posibilități materiale și prietenie. În proiectele «Alege școala!» am întâlnit copii cu povești de viață incredibile, care nu au ieșit niciodată din satul în care locuiesc sau care nu au văzut lucruri comune pentru zilele noastre. În aceste vremuri agitate din punct de vedere spiritual și social, copiii uită să se mai joace cu adevărat, devin necomunicativi, se interiorizează, creându-și o lume imaginară și paralelă cu cea reală. Prin activitățile derulate în cadrul acestor proiecte educaționale ne-am propus să îi ajutăm să își descopere noi aptitudini, să își formeze deprinderi și, mai ales, să primească în suflete speranța pentru o viață mai bună. Împreună am învățat să ne rugăm, să ne jucăm și să râdem. Sensibili cum sunt, copiii au recepționat foarte repede mesajul de dragoste și de dăruire și au înțeles că prin lucrarea lui Dumnezeu totul poate deveni realizabil”.

Sunt mulți cei care au plecat de pe băncile școlii înainte de vreme și acum, la vârsta maturității, își dau seama cât de important este să știi să scrii și să citești. Pentru ei a fost gândit programul „A doua șansă”, din care fac parte 100 de tineri și adulți din orașul Medgidia și satul Frâncești. Pentru că au arătat cât de importantă este școala, printr-un desen, au primit și ei tablete care să îi ajute să participe la activitățile educaționale on-line.

Concursul „Alege școala!” nu s-a încheiat. Urmează jurizarea lucrărilor, iar cele mai bune vor fi premiate cu role, biciclete, trotinete și multe jocuri captivante.

„Alege școala!” se derulează până în aprilie 2021 și are ca scop prevenirea abandonului școlar prin activitățile remediale și extracurriculare la care copiii participă. În contextul socio-economic actual, proiectul este extrem de benefic, având în vedere că în România ultimilor ani fenomenul de părăsire timpurie a şcolii tinde să se amplifice.