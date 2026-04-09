Un frumos gest de solidaritate al parohiilor din sectorul 4

Un articol de: Cristina Untaru - 09 Aprilie 2026

Cu sprijinul parohiilor din Protoieria Sector 4 Capitală, Cantina socială „Sfânta Filofteia” a desfășurat azi, 9 aprilie, în Joia Mare, o amplă acțiune social‑filantropică dedicată beneficiarilor săi. În cadrul proiectului intitulat „Împreună de Învierea Domnului”, zeci de persoane aflate în dificultate au primit pachete consistente cu alimente de bază, carne, ouă și cozonac, menite să aducă bucuria sărbătorilor pascale mai aproape de fiecare familie. Acțiunea s‑a desfășurat la sediul cantinei sociale și a fost posibilă datorită implicării și solidarității parohiilor din cadrul protoieriei, care au răspuns cu generozitate nevoilor celor vulnerabili. Reprezentanții cantinei au subliniat importanța acestor inițiative, mai ales în perioada marilor sărbători creștine, când grija față de aproapele devine o mărturie concretă a iubirii și comuniunii. Proiectul „Împreună de Învierea Domnului” continuă tradiția faptelor bune și își propune să aducă speranță și sprijin celor care au cea mai mare nevoie.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Cantina sociala Sfanta Filofteia Bucuresti
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie