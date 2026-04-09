Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Un nou ajutor înainte de Paști de la o parohie bucureșteană

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Aprilie 2026

Parohia Oborul Nou din București a oferit miercuri, 8 aprilie, un nou sprijin pentru 100 de persoane defavorizate. Acțiunea s‑a desfășurat la Parohia Merii Petchii din județul Ilfov, unde au fost distribuite alimente pentru masa de Paști persoanelor vulnerabile din cadrul parohiei, printre care s‑au numărat copii din familii numeroase sau cu posibilități reduse. Aceștia, împreună cu părinții, au primit darurile oferite de parohie, precum și vârstnicii comunității.

Părintele Alexandru Ciaușu, parohul Bisericii Merii Petchii din județul Ilfov, a subliniat rolul milosteniei și al comuniunii în viața creștină, iar părintele Alexandru Mirel Lăudat, parohul comunității Oborul Nou, a rostit o rugăciune de binecuvântare și mulțumire pentru toți cei implicați.

Reprezentanții parohiei au mulțumit tuturor donatorilor și voluntarilor, evidențiind că astfel de inițiative aduc alinare celor aflați în dificultate și consolidează legăturile comunitare, în spiritul iubirii creștine. 

 

Citeşte mai multe despre:   Parohia Oborul Nou  -   persoane defavorizate  -   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie