Un nou ajutor înainte de Paști de la o parohie bucureșteană

Parohia Oborul Nou din București a oferit miercuri, 8 aprilie, un nou sprijin pentru 100 de persoane defavorizate. Acțiunea s‑a desfășurat la Parohia Merii Petchii din județul Ilfov, unde au fost distribuite alimente pentru masa de Paști persoanelor vulnerabile din cadrul parohiei, printre care s‑au numărat copii din familii numeroase sau cu posibilități reduse. Aceștia, împreună cu părinții, au primit darurile oferite de parohie, precum și vârstnicii comunității.

Părintele Alexandru Ciaușu, parohul Bisericii Merii Petchii din județul Ilfov, a subliniat rolul milosteniei și al comuniunii în viața creștină, iar părintele Alexandru Mirel Lăudat, parohul comunității Oborul Nou, a rostit o rugăciune de binecuvântare și mulțumire pentru toți cei implicați.

Reprezentanții parohiei au mulțumit tuturor donatorilor și voluntarilor, evidențiind că astfel de inițiative aduc alinare celor aflați în dificultate și consolidează legăturile comunitare, în spiritul iubirii creștine.