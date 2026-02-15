Așa cum ne este bine cunoscut, perioada liturgică a Triodului în care ne aflăm este una dintre cele mai frumoase, bogate și adânci în semnificații teologice, liturgice și pastorale, ea constituind calea noastră de pocăință și pregătire pentru luminosul praznic al Învierii Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe acest urcuș spiritual, de restaurare și renaștere ființială în arca Bisericii, suntem însoțiți de inspiratele cântări alcătuite de Sfinții Părinți și melozi, cântări care îmbogățesc slujbele de pocăință, iertare, vindecare și luminare specifice Sfântului și Marelui Post al Păresimilor. Pentru strana Bisericii noastre s-au tipărit în ultimii 35 de ani numeroase cărți de cântări bisericești care înnobilează și dau strălucire sfintelor slujbe ortodoxe. Astfel, una dintre colecțiile de cântări de strană este și cartea intitulată Cântările Triodului. După tipărirea acestei colecții în versiunea psaltică tradițională (pe dubla notație) la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriar­hiei Române, prin osteneala și sub coordonarea părintelui profesor dr. Nicu Moldoveanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, părintele prof. dr. Vasile Stanciu, de la Facultatea de Teologie Nicolae Ivan din Cluj-Napoca, a publicat pentru strana transilvăneană Cântările Triodului Transilvan, compuse pe o singură voce, după melodii tradiționale din Transilvania, în notație liniară. Lucrarea a fost tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la Editura Renașterea, în anul 2025. Această colecție face parte dintr-un amplu proiect editorial de muzică bisericească, inițiat în urmă cu mai bine de 35 de ani de părintele profesor Vasile Stanciu, în cadrul căruia au fost publicate până în prezent următoarele lucrări: Slujbele Sfinților Români din Transilvania, Slujbele Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Slujbele Sfinților Martiri Năsăudeni, Catavasierul Transilvan, Anastasimatarul Transilvan, Cântări la înmormântarea mirenilor și Slujbele Sfântului Preot Mucenic Liviu-Galaction de la Cluj. Cartea Cântările Triodului Transilvan cuprinde cântări începând cu Duminica Vameșului și a Fariseului, care marchează începutul acestei perioade liturgice, continuă cu cântările duminicilor premergătoare Postului Mare, cu cele din duminicile acestuia și de la Sâmbăta lui Lazăr, culminând cu cele consacrate zilelor Săptămânii Mari, până în Sfânta și Marea Sâmbătă, care încheie această perioadă de zece săptămâni. După cum mărtu­risește autorul acestei colecții de cântări, pregătirea ei pentru tipar s-a desfășurat pe o perioadă de cinci ani, timp în care, prin dragoste, talent și rugăciune jertfelnică, a izbutit să culeagă, să selecteze, dar mai cu seamă să compună cântările Triodului în stilul muzicii cunțane specifice spiritualității și vieții muzical-liturgice transilvănene. Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, reputat preot și profesor de teologie, muzicolog și compozitor, cunoscut și apreciat, atât în țară, cât și peste hotare, pentru frumusețea, naturalețea și valoarea compozițiilor sale muzicale și pentru standardul academic al scrierilor sale de muzicologie bisericească, părintele profesor Vasile Stanciu înscrie în panoplia publicațiilor muzicale bisericești din Transilvania încă o lucrare de o însemnată valoare, nu doar pentru repertoriul muzical-liturgic propriu zonei, ci și pentru viața pastorală și eclesială a românilor ortodocși de aici și, în general, pentru tot sufletul transilvănean confrunat în decursul istoriei sale cu grave încercări și cumplite suferințe. Pentru românii transilvăneni, cântările acestea, înrudite cu cele tradiționale psaltice din care își trag seva, au circulat timp îndelungat pe cale orală, fiindu-le hrană, mângâiere și mijloc de întărire în credință. Iată-le acum notate pe portativ prin măiestria și cu osteneala părintelui profesor Vasile Stanciu, preacucernicia sa însuși parte a sufletului transilvănean și cunoscător avizat al vieții bisericești de aici. Așadar, apariția acestei cărți face ca aceste cântări ale Triodului să devină nepieritoare. Totodată, din conținutul cărții se remarcă faptul că preacucernicia sa a introdus, ca de altfel în mai toate cărțile de cântări bisericești pe care le-a publicat, și câteva cântări din repertoriul muzical psaltic tradițional, dragi sufletului său încă din perioada în care urma cursu­rile doctorale la Institutul Teologic de Grad Universitar din București sub îndrumarea părintelui profesor Nicu Moldoveanu, căruia i-a rămas fidel discipol și următor pe drumul croit de dânsul, în calitate de părinte și mentor al său. Ca o mărturie de suflet, aș dori să reliefez aici firea echilibrată, bunătatea, pregătirea temeinică, statornicia și perseverența părintelui profesor Vasile Stanciu în domeniul teologic și al artei muzicale bisericești, calități care îl consacră ca un excelent dascăl de teologie și muzician, împlinitor al voii lui Dumnezeu și urmaș al vrednicilor cântăreți și profesori de muzică care au trudit pentru cultivarea, îmbogățirea repertoriului muzical-liturgic și înfrumusețarea sfintelor lui Dumnezeu biserici. În concluzie, Cântările Triodului Transilvan este o colecție de cântări de o reală importanță pentru strana Bisericii noastre Ortodoxe și pentru învățământul teologic ortodox transilvănean. Acestea au o linie muzicală plăcută, accesibilă, expresivă și bine articulată cu textul imnografic pe care îl potențează. Îl felicit pe părintele profesor dr. Vasile Stanciu pentru publicarea acestei colecții muzicale și pentru întreaga activitate academică, publicistică, muzicală și pastorală împlinită cu multă responsabilitate și dăruire până în prezent, iar Mântuitorul Iisus Hristos să-i binecuvânteze strădaniile, pe cei dragi dumnealui și pe toți aceia care vor aduce laudă și preamărire lui Dumnezeu prin aceste sfinte cântări!