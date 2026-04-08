Cina cea de Taină, chemarea Ziditorului la foamea și setea omenească după Dumnezeu

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a văzut lumina tiparului în Săptămâna Mare volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului, ediția a II-a revăzută și îmbogățită, autor Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În condițiile grafice remarcabile ale Tipografiei Cărților Bisericești, ediția a doua a lucrării a fost îmbogățită față de cea precedentă cu două predici, actualizată din punctul de vedere al notelor de subsol și structurată în cinci capitole după cum urmează: O practică veche și o școală nouă - originea și evoluția postului; Ușile po­că­inței - porțile cerului deschise în inimi - pregătire pentru perioada Postului Sfintelor Paști; Începutul primăverii duhovnicești - binefacerile postului; Treptele Urcușului spre Înviere - Săptămânile Postului Mare; De la Învierea lui Lazăr la Învierea lui Hristos - Săptămâna Sfintelor Pătimiri - pridvorul Sfintelor Paști.

În introducerea lucrării, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel afirmă: „Cartea pe care o publicăm urmărește trei direcții principale: 1) o mai bună cunoaștere a vechimii postului în istoria umanității și în viața Bisericii; 2) o subliniere a importanței postului în pregătirea credincioșilor pentru marile sărbători ale Bisericii, mai ales pentru Sfintele Paști; 3) o redescoperire mai sigură a postului ca izvor de bucurie şi de sfințire a vieții creștine. În același timp, această carte este o călăuză spirituală în urcușul duhovnicesc interior al credincioşilor ortodocşi spre lumina Sfintelor Paşti, spre bucuria Învierii lui Hristos, întrucât acest urcuş este el însuşi înviere sau ridicare a omului din moartea şi mormântul păcatului ca existență posesivă și egoistă, pentru a redobândi libertatea de a iubi pe Dumnezeu în rugăciune și pe oameni în fapte bune”.

Patriarhul României subliniază pe coperta finală a lucrării faptul că urcușul duhovnicesc al credincioșilor se sprijină pe izvoarele de lumină, adică pe textele biblice și pe compozițiile liturgice, iar școala pocăinței către sfințenie poate fi urmată numai sub îndrumarea învățătorilor, care sunt dumnezeieștii Părinți ai Sfintei Biserici. Într-o lume modernă care aleargă continuu după resurse materiale și adesea recurge la situații conflictuale pentru a le obține, ceea ce tulbură la nivel social popoarele creștine, Părintele Patriarh Daniel, la finalul Postului Mare, ne reamintește tuturor faptul că Sfânta Biserică prin rânduiala ei dumnezeiască are soluții pentru tot ceea ce înseamnă omenesc. Conceptul de intermittent fasting al antrenorilor personali pe care societatea actuală îl propune ca model lumesc nu reușește să mulțumească omul întrucât acesta rămâne fără hrană duhovnicească. De aceea, ilustrația copertei principale, un superb mozaic al Cinei celei de Taină din Altarul Catedralei Naționale, vine să completeze titlul lucrării, arătând sensul și finalitatea acestui demers spiritual, văzut ca urcuș duhovnicesc spre Sfânta Înviere a Domnului Iisus Hristos. Cartea poate fi lecturată cu ușurință, dar și cu mare plăcere sau bucuria de a descoperi idei teologice, deoarece conține multe explicații susținute prin note de subsol, iar la nivel de discurs claritatea viziunii teologice este remarcabilă. Fiecare predică sau cuvânt are în preambul un text al Triodului cu indicații precise sau textul Evangheliei duminicale. Pentru predicatori și studenții teologi, lucrarea este ca un manual, întrucât structurează tema aleasă și aduce nenumărate explicații teologice, care sunt de un real folos pentru a lumina credința. Mergând împreună cu cititorii pe calea postirii, autorul reliefează care este legătura dintre Crucea și Învierea Domnului, dedicându-i o pregătire specială prin comentariile teologice ale Deniilor din Săptămâna Mare și printr-un îndemn duhovnicesc: trebuie multă atenție ca să nu pierdem, din neatenție, ceea ce am adunat cu multe nevoințe.

Asemenea unui profesor de teologie care își organizează cursul din toate punctele de vedere, autorul inserează pentru lectură zece idei fundamentale despre post chiar la finalul lucrării. Acestea reactualizează admirabil ideile principale și atrag atenția asupra faptului că sufletul se reînnoiește prin rugăciune și toată osteneala postirii ca semn al pocăinței aduce o luminare interioară, dar și o sfințire a privirii, a modalității de a privi lumea din jurul nostru. Analiza teologică a demersului pocăinței este finalizată prin referiri la Canonul Sâmbetei Mari, care ne aduce mai aproape de taina Învierii lui Hristos. Cititorul acestei lucrări remarcabile ca profunzime duhovnicească nu este lăsat în suspans la finalul cărții, deoarece încheie călătoria sa prin două înțelesuri teologice esențiale: troparul sfintelor Paști și icoana Coborârii la iad a Mântuitorului, care este și icoana Învierii Domnului.

Pr. Sorin-Vasile Tancău este consilier patriarhal al Editurilor Patriarhiei Române