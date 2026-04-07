Crucea de flori - lumină a iubirii care se dăruiește fără măsură

„Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 18). Acest cuvânt apostolic se așază ca o temelie de lumină peste trăirile acestor zile sfinte, în care Pătimirile Mântuitorului ne înconjoară ca un văl de taină și de iubire jertfelnică.

În aceste zile ale Sfintelor Pătimiri, când inimile se adună în smerenie și priveghere, am primit din partea unei persoane binevoitoare un dar neașteptat și, în același timp, cutremurător prin frumusețea lui: o cruce de mari dimensiuni, înaltă de 3,20 metri și cu deschiderea brațelor de 2,10 metri, alcătuită în întregime din flori albe, luminoase, ca o mărturie a unei iubiri pe care toți o datorăm lui Dumnezeu.

Nu a fost vorba despre o discuţie iniţială, nici despre o rânduială stabilită dinainte, nici despre un gest convențional. Această cruce din flori a fost adusă în curtea Mănăstirii Radu Vodă, chiar în noaptea care deschide drumul Pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos, ca o lumină neașteptată care se aprinde în întunericul nopții. A fost inițiativa doamnei Mihaela, pe care o cunosc de multă vreme și care, cu o sensibilitate rară, împodobește adeseori bisericile și icoanele cu flori, frumusețe și evlavie.

Este, fără îndoială, un dar prețios, nu doar prin dimensiunile sale neobișnuite, ci mai ales prin încărcătura sufletească. Multe sute de flori, fiecare purtând în sine o taină a fragilității și a frumuseții trecătoare, au fost adunate laolaltă și au alcătuit această cruce, devenită astfel nu doar obiect, ci pildă a dăruirii.

Știm ce înseamnă o cruce. Îi cunoaștem adâncimea și îi intuim taina, dar în fața unui astfel de dar ne aducem aminte de un gest smerit și tainic din templul Ierusalimului, când o femeie văduvă a oferit atât de puțin în ochii oamenilor, dar atât de mult în ochii lui Dumnezeu. Mântuitorul a primit darul ei fără rezerve, văzând nu cantitatea, ci inima care se jertfea în întregime. Era doar o sumă neînsemnată, doi bănuți care nu reprezentau nimic în balanța lumii, dar care rosteau, fără cuvinte, despre dragostea sinceră.

Putem aduce și în vremea noastră astfel de daruri înaintea lui Dumnezeu, care nu se măsoară în valoarea lor materială, ci în lumina intenției și în adâncul inimii care le oferă. Nu știu dacă valoarea materială a florilor, a scheletului de lemn pe care s‑au fixat înseamnă mult din avuția cuiva. Poate că, în cântarul lumii, nu este un lucru de cel mai mare preț, dar ideea, frumusețea și taina unei astfel de cruci ne descoperă ceva mult mai adânc: existența unor sentimente curate și profunde în sufletul omului.

Momentul în care am văzut această cruce coborâtă dintr‑o mașină și așezată, cu grijă și osteneală, de mai mulți oameni, în apropierea Altarului de vară al Mănăstirii Radu Vodă, a fost mai mult decât o simplă imagine. Nu doar forma acestei cruci mi s‑a arătat, ci și inima vieții creștine, care bate în tăcere, în jertfă, în frumusețe și în iubire.

Crucea aceasta, din flori albe, nu este doar o podoabă trecătoare, ci o chemare tainică: aceea de a ne face și noi viața o cruce înflorită, în care jertfa se împletește cu frumusețea, iar durerea se preschimbă în lumină.

Sfânta Cruce ne vorbește iată și nouă într‑o perioadă atât de confuză, când gândurile noastre îndreptate spre cruce devin tot mai rare, aproape absente, ca și cum ar fi acoperite de zgomotul și neliniștea unei lumi grăbite. În această uitare, Crucea nu încetează să rostească tainic, cu o chemare neclintită, cuvântul ei de foc și de lumină.

Sfânta Cruce ne vorbește despre iubirea care înseamnă jertfă, despre dăruirea totală care nu caută răsplată, ci se consumă în tăcere, asemenea unei lumânări care se topește pentru a lumina. În limbajul de astăzi, am numi‑o sacrificiu, dar în adâncul ei este mai mult decât atât: este iubirea care nu se oprește la sine, ci se revarsă până la capăt. Este, în același timp, biruință asupra păcatului și a morții, o poartă deschisă spre viața cea fără de sfârșit.

Dacă trăim într‑o lume care caută puterea, afirmarea și succesul facil, Crucea ne învață că smerenia duce la înălțare, că adevărata biruință nu este cea care strălucește în ochii oamenilor, ci aceea care se împlinește în taina inimii. Imnografia ne amintește că prin Cruce a venit bucurie la toată lumea, o bucurie care nu se stinge, pentru că izvorăște din jertfă.

Pe Cruce se întâlnesc cele mai înalte și mai adânci sentimente ale existenței: iubirea desăvârșită și durerea fără margini, iertarea și nedreptatea, lumina și întunericul. Și totuși, în preajma ei, la picioarele Crucii, indiferența și vicleșugul își făceau loc, ca niște umbre care nu înțeleg lumina. Dorința de a omorî un om nevinovat și‑a găsit împlinirea pe colina Golgotei, dar chiar acolo, în acel loc al suferinței, s‑a aprins biruința iubirii.

Aducerea acestei neobișnuite cruci la Mănăstirea Radu Vodă devine mai mult decât un gest exterior: este un simbol al asumării crucii. Este acceptarea încercărilor, răbdarea în necazuri și, mai ales, iertarea celor care ne‑au rănit, cu voie sau fără voie. Este o lucrare lăuntrică, tăcută și profundă, în care omul învață să transforme rana în rugăciune și durerea în lumină.

Răni care, după mărturisirea celor înțelepți și îndelung‑răbdători, devin adeseori suferințe care se încheie greu, ca niște răni care cer timp, răbdare și har pentru a se vindeca. Dar, privind la această Sfântă Cruce, sufletul este chemat să se oprească din alergarea fără sens, să‑și adune gândurile risipite și să intre într‑o liniște binecuvântată, în care începe adevărata reflecție.

De asemenea, Sfânta Cruce ne amintește că a trăi în preajma ei înseamnă, adeseori, a merge împotriva curentului, a nu urma valul lumii, ci a rămâne statornici în adevăr. Crucea este și piatră de poticnire pentru cei care resping jertfa, pentru cei care nu pot înțelege taina dăruirii. Uneori, simplul ei semn poate deveni incomod, tulburător, chemător la schimbare. Cu atât mai mult această schimbare la care ne cheamă, o schimbare adâncă, lăuntrică, care cere curaj și credință.

În această Săptămână Mare şi Sfântă, să ne amintim de semnul Crucii, făcut cu credință și trezvie, nu mecanic, nu din obișnuință, ci ca un gest plin de sens. Un gest aparent simplu, dar care cuprinde în sine mărturisirea credinței și deschiderea inimii către Dumnezeu.

Crucea ne îndeamnă să ajutăm și să iertăm, să devenim purtători ai iubirii jertfelnice în lume. Ea nu este doar un obiect pe care îl purtăm la gât, ci o realitate care trebuie să prindă rădăcină în inimă, să crească și să rodească în fapte, în cuvinte și în gânduri.

Într‑o lume care fuge de sens și se risipește în lucruri trecătoare, Crucea rămâne unul dintre puținele semne care dau sens vieții, unul dintre puținele izvoare care nu seacă. Ea adună, luminează și vindecă...

Așa s‑a deschis în fața mea această așezare specială a florilor în semnul Crucii, într‑un mod neașteptat, ca o revelație tainică, ca o chemare stăruitoare la o viață mai adâncă, mai curată și mai aproape de Dumnezeu.