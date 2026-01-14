Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cuviosul Antonie cel Mare, „împreună-cetățean cu îngerii"

Cuviosul Antonie cel Mare, „împreună-cetățean cu îngerii”

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 14 Ianuarie 2026

La finalul acestei săptămâni îl vom sărbători pe părintele monahilor, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare. În fiecare an la 17 ianuarie îl prăznuim pe locuitorul pustiei, care a transformat deşertul egiptean într-un rai duhovnicesc în care el a strălucit ca o flacără de lumină, care i-a călăuzit pe mulți monahi spre desăvârșirea spirituală și dobândirea mântuirii.

Avva Antonie a lepădat „toată purtarea de grijă a trupului”, căutând „pământul cel de viață dătător al pustiului” şi aşa a fugit „de întunericul cel negru al Egiptului”, devenind „împreună-cetățean cu îngerii”. El a depăşit toate ispitirile de la cel rău cu „puterea Celui Prea­înalt”, Care l-a făcut „tare în toate”, şi aşa a rămas neclintit, dobândind daruri duhovniceşti de la Dumnezeu. Prin ele a devenit „canonul și temelia pustnicilor”, iar „prin înfrânare și nevoință”, după ani de asceză, s-a făcut „pildă monahilor”.

Sub influenţa duhovnicească a Sfântului Antonie cel Mare, „pustiul s-a făcut ca o cetate de călugări care au lăsat lumea pentru a deveni cetăţeni ai cerului”, urmând exemplul cuviosului ce s-a făcut prin asceză şi rugăciune „împreună-cetățean cu îngerii”. Trăirea lui ascetică exemplară l-a făcut să fie văzut „ca pe unul mai presus de oameni” şi, ascultând cuvintele lui duhovniceşti, mulţi tineri şi-au schimbat viaţa urmându-I lui Hristos. Pentru că sfântul prin viaţa monahală pilduitoare „pământul l-a făcut cer”.

Toţi bărbaţii duhovniceşti care au urmat modelul ascetic al Sfântului Antonie îşi petreceau viaţa monahală citind psalmi, reﬂectând la cuvintele Sﬁntei Scripturi, postind şi rugându-se neîncetat. El a fost un model pentru mii de monahi, iar viaţa sa, un reper duhovnicesc în nevoinţele ascetice ale călugărului din toate timpurile.

Marele avvă egiptean este unul dintre cei mai mari rugători din istoria creştinismului, ce este până astăzi „lauda cea vestită a pământului Egiptului”. În cele peste opt decenii de viaţă monahală, Sfântul Antonie, părintele monahilor, s-a desăvârşit duhovniceşte rugân­du-se şi nevoindu-se în pustiul Egiptului, pe care l-a transformat într-o lume a monahilor îmbunătăţiţi.

Noi, creştinii de astăzi, ne rugăm lui Dumnezeu şi-I cerem ca pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Antonie cel Mare să ne dăruiască zile binecuvântate cu pace, sănătate şi mai ales sporire duhovnicească prin care să ajungem la mântuire şi viaţă veşnică.

