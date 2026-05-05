Dreptatea inflexibilă și înțelepciunea volatilă

Dreptatea inflexibilă și înțelepciunea volatilă

Un articol de: Pr. Paul Siladi - 06 Mai 2026

În una din maximele sale morale, Sfântul Grigorie de Nazianz spune: „Să nu ai nici o dreptate inflexibilă, nici o înțelepciune fluctuantă. Măsura e tot ce e mai bun”. Gândul Sfântului Grigorie scoate în evidență două tensiuni care greu pot fi echilibrate. Pe de o parte, este tendința rigidi­tății de a se osifica și de a îngheța în legalism. Pe de altă parte, înțe­lepciunea poate risca să devină volatilă, iar flexibilitatea să devină inconsecvență. Trăim în mijlocul efortului de a găsi echilibrul între legalism și relativism, două patologii ale dreptății și înțelepciunii.

Dreptatea are nevoie de dragoste pentru a nu se transforma în teroare. Aplicarea legii fără compasiune alunecă foarte ușor în nedreptate, la fel cum mila fără criterii și discernământ se poate transforma în nedreptate față de alții. În acest context, discernământul devine o virtute esențială: capacitatea de a contextualiza, de a judeca potrivit situației și nu după automatisme. Automatismele în gândire sunt necesare pentru a putea funcționa, fără să consumăm enorm de multe resurse în fiecare moment. Dar tocmai aici se nasc și problemele, când vine vorba de dreptate și înțelep­ciune, pentru că riscăm să reacțio­năm emoțional la cuvinte și structuri cunoscute, fără să analizăm cu adevărat. Când zic să analizăm cu adevărat o situație, nu mă gândesc doar la reflecția intelectuală, ci și la intervalul necesar pentru rugăciune, înainte de a lua o decizie. Discernământul este cel care face dreptatea „flexibilă” și înțelepciunea stabilă.

În tradiția sapiențială antică, și pentru Sfântul Grigorie binele înseamnă măsură, echilibru. Dar și aici este necesară discuția despre discernământ, pentru că echilibrul în situații de viață nu poate fi dedus artificial din media aritmetică a extremelor. „Calea de mijloc” nu este statistică. Măsura nu este o formulă matematică, ci are un dinamism care se descoperă în relație, în întâlnirea concretă cu celălalt. Ea presupune o finețe interioară, o sensibilitate duhovnicească ce se cultivă în timp, prin exercițiu și prin atenție la sine.

Această măsură implică și o anumită răbdare a judecății. Omul cumpănit nu reacționează imediat, nu absolutizează prima impresie, ci lasă lucrurile să se așeze. Există un timp al înțelegerii, un timp al tăcerii și un timp al deciziei. În lipsa acestei răbdări, dreptatea devine precipitată, iar înțelepciunea superficială.

De asemenea, măsura cere smerenie. Rigiditatea este adesea înso­țită de convingerea că „știu deja”, că „am dreptate”. În schimb, discer­nământul autentic începe cu recu­noașterea limitelor proprii. Omul smerit rămâne deschis, dar nu instabil; el poate primi nuanțe fără să-și piardă axialitatea.

În ultimă instanță, măsura este expresia echilibrului lăuntric: este capacitatea de a ține împreună exigența adevărului și delicatețea iubirii într-o tensiune transfiguratoare.

