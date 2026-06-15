Familia creștină și educația copilului în publicistica lui Mihai Eminescu

Anul 2026 a fost consacrat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine, prilej binecuvântat de a redescoperi frumusețea și importanța acestei instituții sfinte întemeiate de Dumnezeu. Trăim timpuri în care familia este supusă multor provocări, iar educația copiilor se confruntă cu dificultăți dintre cele mai diverse. În astfel de împrejurări, atenția se îndreaptă în mod firesc către marile personalități ale culturii și spiritualității naționale, ale căror opere și modele de viață au contribuit în mod decisiv la configurarea identității religioase, morale și culturale a poporului român.

Între acestea, un loc aparte îl ocupă Mihai Eminescu, de la a cărui mutare la cele veșnice s-au împlinit ieri 137 de ani. Cunoscut îndeobște ca poet, Eminescu a fost însă și un fin observator al realităților sociale, un gazetar de excepție și un profund gânditor preocupat de destinul poporului român. Pe lângă creațiile sale literare, publicistica eminesciană descoperă un autor sensibil la marile probleme ale societății: credința, educația, școala, familia și viitorul generațiilor tinere. În numeroase articole publicate în paginile ziarelor Curierul de Iași și Timpul, Eminescu vorbește despre familie nu ca despre o simplă realitate socială, ci ca despre una dintre insti­tuțiile fundamentale pe care se sprijină existența unui neam.

Pentru marele poet, familia reprezintă primul spațiu al formării omului, unde copilul primește cele dintâi lecții despre bine și rău, despre iubire și responsabilitate, despre credință și respect. Înainte de a deveni elev, cetățean sau profesionist, omul este fiu și membru al unei familii. De aceea, sănătatea morală a unei societăți depinde în mod direct de sănătatea morală a familiilor care o alcătuiesc. Această convingere își avea rădăcinile și în propria experiență de viață a poetului, care a crescut într-o familie numeroasă, evlavioasă și unită, cunoscând încă din copilărie atmosfera unui cămin în care credința în Dumnezeu, respectul față de părinți și dragostea dintre membrii familiei constituiau valori firești. Criticii și cercetătorii operei sale au observat că modelul familial primit în casa părintească a rămas pentru poet un ideal constant, reflectat atât în creația literară, cât și în articolele sale gazetărești.

În publicistica sa, Eminescu privește cu îngrijorare transformările societății românești din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, observând că numeroși tineri amână căsătoria din cauza nesiguranței economice și a dificul­tăților sociale. Într-un articol publicat în anul 1876, poetul constata că „burlăcia”, adică neîntemeierea unei familii, devenea un fenomen tot mai răspândit și avertiza că un popor nu poate dăinui dacă familiile nu se întemeiază și dacă numărul copiilor scade.

În spatele acestor observații se află însă mai mult decât o simplă analiză statistică, deoarece Eminescu înțelesese un adevăr fundamental: familia este izvorul continuității unui neam. Pentru el, familia numeroasă, statornică și sănătoasă reprezintă expresia vitalității poporului român, iar scăderea natalității și destrămarea vieții familiale sunt semne ale unei crize profunde care amenință însăși existența națională.

Deosebit de interesante sunt reflecțiile sale asupra educației copiilor. În perioada în care a îndeplinit funcția de revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui, 1 iulie 1875 - 4 iunie 1876, a inspectat de două ori cele 152 de școli, întocmind minuțioase rapoarte. Munca-i uriașă se păstrează în prețioase documente de arhivă, ele reprezentând o radiografie obiectivă a problemelor învățământului românesc din perioada respectivă, dar și a multor drame din familiile de la sat, unde copiii nu puteau urma școala din pricina sărăciei. Aceste experiențe l-au determinat să afirme că statul are obligația morală de a sprijini familia și de a crea condiții favorabile educării copiilor. Totuși, pentru genialul revizor școlar educația nu reprezenta doar simpla acumulare de informații, ci cu mult mai mult de atât: „educațiunea este cultura caracterului, iar cultura este educațiunea minții”. În această formulare concisă se află întreaga sa concepție pedagogică, potrivit căreia instruirea intelectuală este necesară, dar ea nu izbutește să înlocuiască formarea morală, întrucât un copil poate deveni erudit fără a deveni virtuos. De aceea, adevărata educație trebuie să urmărească atât dezvoltarea minții, cât și cultivarea inimii.

Această perspectivă este foarte apropiată de pedagogia creștină, căci Biserica a învățat dintotdeauna că scopul educației nu este doar transmiterea unor cunoștințe, ci formarea unui om întreg, capabil să trăiască în adevăr, iubire și responsabilitate. La rândul său, Eminescu considera că școala trebuie să contribuie la dezvoltarea caracterului și a sentimentelor morale, nu doar la îmbogățirea memoriei.

În numeroase articole, poetul critică sistemul educațional al vremii sale pentru că pune accent excesiv pe memorarea mecanică și pe acumularea unor cunoștințe adesea inutile. El observă că programele școlare sunt supraîncărcate, în timp ce formarea caracterului și a sentimentelor este neglijată. O asemenea educație, credea Eminescu, nu poate produce oameni cu adevărat folositori societății. De aceea, rolul familiei devine cu atât mai important. Dacă școala instruiește, familia formează; dacă profesorul transmite cunoștințe, părinții transmit valori, căci în familie copilul învață sinceritatea, respectul, ascultarea, spiritul de sacrificiu și dragostea față de aproapele. Tot aici deprinde credința și descoperă sensul vieții religioase.

În viziunea lui Eminescu, credința ocupă un loc esențial în procesul educativ. El considera că simpla instruire nu este suficientă pentru formarea omului și că educația trebuie să fie însoțită de valori morale și spirituale. Credința îi oferă copilului criterii prin care poate deosebi binele de rău și adevărul de eroare. Fără aceste repere, acumularea de informații riscă să rămână sterilă sau chiar să devină periculoasă. Nu întâmplător, Eminescu a apărat constant valorile creștine ale poporului român. În numeroase articole, el vorbește despre rolul Bisericii în viața poporului și despre necesitatea păstrării tradițiilor care au modelat sufletul românesc de-a lungul veacurilor. Pentru poet, familia și Biserica nu se află în opoziție, ci lucrează împreună la formarea generațiilor tinere, căci familia este prima școală a credinței, iar Biserica îi continuă și îi desăvârșește lucrarea.

O altă dimensiune importantă a gândirii eminesciene este preocuparea sa pentru familiile sărace și vulnerabile. În articolele sale întâlnim adesea referiri la văduve, la copii lipsiți de sprijin și la gospodăriile aflate în dificultate. Eminescu nu privește aceste situații cu indiferență, ci cu o profundă compasiune, considerând că o societate dreaptă trebuie să protejeze familia și să creeze condiții pentru creșterea și educarea copiilor. Această sensibilitate socială se apropie de spiritul Evangheliei. Grija pentru cei slabi, pentru cei săraci și pentru copii reprezintă una dintre constantele învățăturii creștine. În felul său, Eminescu exprimă aceeași convingere: viitorul unei națiuni depinde de modul în care își ocrotește familiile și își educă tinerii.

Privite din perspectiva prezentului, reflec­țiile eminesciene sunt surprinzător de actuale. Familia contemporană se confruntă cu numeroase provocări: migrația, individualismul, relativizarea valorilor morale, criza educațională și slăbirea vieții religioase. În acest context, mesajul lui Eminescu capătă o nouă relevanță, deoarece el ne amintește că viitorul unui popor nu se construiește exclusiv prin dezvoltare economică sau progres tehnologic, ci prin formarea unor familii puternice, capabile să transmită copiilor credința și dragostea de neam.