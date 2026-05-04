Glasul tainic al pietrelor și duhul smerit al Ceahlăului

Sfânta Cuvioasă Mavra, pustnica de pe Muntele Ceahlău canonizată în anul 2025 de către Biserica Ortodoxă Română, strălucește în memoria Bisericii, în conștiința monahilor și în evlavia credincioșilor din ținuturile Ceahlăului ca una dintre nevoitoarele tainice ale Moldovei, în pofida vremii care s‑a așternut peste viața ei pământească. Chipul ei duhovnicesc, păstrat în adierea tradiției, mărturisește despre o trăire discretă, dar adânc lucrătoare, asemenea unei lumini care nu se impune, ci se dăruiește în tăcere.

Muntele Ceahlău, numit odinioară și Peon, a fost socotit un adevărat Athos al Moldovei, loc unde cerul pare a se pleca mai aproape de pământ, iar rugăciunea capătă aripi nevăzute care se înalță spre Dumnezeu. În întinderile sale, în peșteri ascunse, în colibe smerite și chilii săpate în singurătate, s‑a țesut o viață duhovnicească intensă, purtată de pustnici și pustnice care au ales calea retragerii din lume. Cei mai mulți dintre acești nevoitori au rămas necunoscuți, nu doar contemporanilor, ci și celor care au venit după ei, asemenea unor stele ascunse în lumina zilei, dar prețioase în ochii lui Dumnezeu.

În această mare taină a liniștii s‑a înrădăcinat tradiția isihastă. Nu doar pe Ceahlău, ci și în Munții Buzăului, în Dobrogea, în Codrii Vlăsiei, în ținuturile Vâlcii, la Tismana și în alte locuri binecuvântate, au viețuit călugări ai tăcerii, purtători ai Rugăciunii inimii. Ei au dus o luptă îndelungată împotriva pornirilor firii, au înfruntat lipsurile și asprimea vieții, au îmbrățișat singurătatea ca pe o binecuvântare și au fugit de privirea lumii, dorind vederea lui Dumnezeu.

Între nevoitorii acelor vremuri, Cuvioasa Mavra de pe Ceahlău se arată ca o făclie aprinsă în tăcerea muntelui. Viețuind până la începutul veacului al XVIII‑lea, ea a ales o cale de smerenie adâncă, de rugăciune neîncetată și de discreție deplină. Tradiția, păstrată cu sfințenie peste veacuri, ne spune că practica o asceză aspră, că își pleca genunchii îndelung în rugăciune și că fugea de orice urmă a slavei lumești, dorind să rămână cunoscută doar de Dumnezeu.

Dacă în anii începutului nevoințelor sale a deprins rânduiala vieții duhovnicești de la călugărițe îmbunătățite, mai târziu a ales cu hotărâre calea isihiei, a liniștii sacre. Era văzută adeseori pe cărările muntelui, purtată de o chemare tainică, rugându‑se sub cerul larg, cu chipul marcat de asprimea vremii și de arșița soarelui. Se cuvenea, deci, ca Pronia dumnezeiască să‑i rânduiască numele monahal de Mavra, care amintește de mărturisirea plină de curaj a sfintelor femei din vechime, dar evocă și chipul său transfigurat prin asceză, înnegrit de soare și brăzdat de vânt, asemenea unui pământ roditor care ascunde în sine semințele luminii...

Astfel, dincolo de simplitatea aparențelor, viața Cuvioasei Mavra rămâne mărturia vie a unei tradiții cu izvoare limpezi și cerești, în care omul, lepădând zgomotul lumii, se face lăcaș al rugăciunii și sălaș al harului dumnezeiesc.

Viața Cuvioasei Mavra de pe Ceahlău se deschide înaintea noastră ca o fântână în care se răsfrâng cu o frumusețe tainică aceleași virtuți care au împodobit și nevoința Sfintei Teodora de la Sihla. Între cele două chipuri binecuvântate ale monahismului românesc se țese o legătură profundă, ca o comuniune de har ce unește două vieți trăite în aceeași sete după Dumnezeu.

Evlavia pentru Sfânta Cuvioasă Teodora este, fără îndoială, mult mai mare, întrucât locul nevoințelor sale se află în apropierea marilor vetre monahale nemțene - Agapia, Sihăstria și Sihla -, unde pașii pelerinilor se împletesc cu ecoul rugăciunii neîncetate. Cu toate acestea, viața Cuvioasei Mavra nu este cu nimic mai prejos în înălțime duhovnicească, chiar dacă a rămas mai puțin prezentă în memoria colectivă, asemenea unei flori ascunse în desișul muntelui, dar plină de aceeași mireasmă a harului.

Amândouă au ales retragerea în munte, căutând singurătatea nu ca fugă, ci ca întâlnire cu Dumnezeu. Au îmbrățișat locuri greu accesibile, ca și cum ar fi dorit să urce nu doar pe înălțimile muntelui, ci și pe cele ale inimii. Au iubit viața ascetică, primind lipsurile materiale cu liniște și încredințându‑se pe deplin purtării de grijă a lui Dumnezeu, asemenea păsărilor cerului și crinilor câmpului despre care vorbește Evanghelia, simboluri ale încrederii desăvârșite.

Rugăciunea a fost centrul vieții lor duhovnicești și lumina lor călăuzitoare. Atât Cuvioasa Mavra, cât și Sfânta Teodora au trăit într‑o intensă ardere lăuntrică, în acea chemare neostoită către Dumnezeu, care transfigurează și înnoiește întreaga ființă. În mare parte necunoscute oamenilor din vremea lor, ele au fost descoperite după trecerea din această lume, mai ales prin minunile și mărturiile ucenicilor sau ale celor care au simțit lucrarea lor nevăzută.

De asemenea, amândouă au fost canonizate târziu, ca și cum Biserica ar fi dorit să lase timpul să întărească și mai mult această mărturie a sfințeniei. În cazul Sfintei Teodora, evlavia poporului îi recunoștea de mult strălucirea, iar adierea luminii nevoințelor Cuvioasei Mavra a fost zugrăvită în icoanele și picturile bisericilor ridicate în vremea regimului comunist, mai ales în Moldova, unde cele două sfinte sunt înfățișate ca modele de sfințenie și de nevoință.

Despre viața Sfintei Teodora ni s‑au transmis mai multe amănunte, păstrate cu grijă în tradiția monahală a locului, ca niște mărgăritare ale memoriei duhovnicești. În schimb, Cuvioasa Mavra rămâne abia pomenită în izvoare, învăluită într‑o taină a smereniei, care nu‑i diminuează, ci îi sporește frumusețea.

Privind la aceste două frumuseți duhovnicești, înțelegem că sfințenia nu se măsoară prin faimă sau prin lauda faptelor bune, ci prin profunzimea unirii cu Dumnezeu. Atât Cuvioasa Mavra, cât și Sfânta Teodora ne arată că adevărata lumină nu se impune, ci se revarsă în liniște, asemenea unei raze care încălzește fără să orbească, chemând sufletul spre înălțimi negrăite.

Sfânta Cuvioasă Mavra ne învață că omul care se golește de sine și încetează a se mai sprijini pe puterile sale fragile se umple de har și se apropie cu pași tainici de Dumnezeu. În această lepădare de sine, care nu este pierdere, ci comoară cerească, se deschide o cale luminoasă către liniștea lăuntrică, către rugăciunea curată și către o simplitate binecuvântată, eliberată de povara celor trecătoare.

Viața Sfintei Cuvioase Mavra reprezintă deopotrivă și o mărturie a armoniei dintre om și creație, o icoană a făpturii care, prin curăția inimii, regăsește pacea lumii zidite. În tradiția muntelui Ceahlău și a vetrelor monahale din împrejurimi, chipul ei nu este niciodată despărțit de imaginea unei căprioare care o însoțea pe potecile Ceahlăului, ca un simbol al împăcării întregii firi cu omul sfințit. Această apropiere de făpturile necuvântătoare nu este întâmplătoare, ci sugerează o restaurare prin nevoință a stării paradisiace, unde omul curățit de patimi devine din nou frate al întregii creații.

Tradiția sihăstrească de pe Ceahlău nu s‑a păstrat atât în scrieri, cât mai ales prin trăire, fiind purtată din inimă în inimă, ca o lumină care nu se stinge, ci se transmite în tăcere. Cu toate acestea, câteva izvoare au reușit să adune, ca într‑un potir al memoriei, mărturii despre viața Cuvioasei Mavra. Întâi de toate, se află tradiția orală, păstrată cu grijă de monahi și monahii, dar și de credincioșii din ținuturile Ceahlăului, oameni simpli și adânc legați de sfințenia locului. Aceste mărturii locale au fost așternute în pagină de cercetătorii din secolul XX ai monahismului românesc, care au încercat să surprindă comorile duhovnicești ale neamului nostru.

Patericul românesc adună laolaltă astfel de tradiții locale, nu doar din Moldova, ci și din alte ținuturi binecuvântate de sihăstrie românească, unde s‑au nevoit suflete însetate de Dumnezeu. Aceste mărturii nu oferă întotdeauna amănunte biografice, dar păstrează nevoința isihastă și o așază, ca pe o candelă aprinsă, și în dreptul Cuvioasei Mavra.

De asemenea, unele documente și însemnări provenite de la Durău și din vechile așezăminte monahale de pe munte s‑au păstrat până astăzi. Pomelnicele, notele marginale, fragmentele de scrieri, deși nu alcătuiesc o biografie deplină, sunt urme de lumină care confirmă existența unor pustnici retrași pe muntele sfânt al Moldovei. Ele vorbesc, în tăcerea lor, despre vieți ascunse, dar pline de har.

Din toate aceste mărturii, culese cu grijă, s‑a alcătuit sinaxarul, odată cu canonizarea sfintelor cuvioase de către Biserica Ortodoxă Română, ca o încununare a unei tradiții vii, plină de învățăminte. Mai mult, Ceahlăul apare în scrierile unor călători din veacurile XVII‑XVIII până astăzi, dar și în însemnările unor monahi care au consemnat existența sihăstriilor pe aceste înălțimi.

Pe lângă acestea, s‑a țesut și un fir de folclor, o tradiție populară în care muntele este privit ca loc al nevoinței, al descoperirii și al întâlnirii cu Dumnezeu. Astfel, Ceahlăul nu rămâne doar un spațiu geografic, ci devine un Altar al liniștii, o școală a rugăciunii și o chemare către înălțimile duhului, unde, în taina singurătății, omul poate regăsi lumina cea neapusă.

La munți, suflete, să ne ridicăm, mergi acolo de unde vine ajutorul...

Din bogăția mărturiilor orale, păstrate cu grijă în inimile monahilor și transmise cu evlavie din generație în generație, se conturează, chiar dacă într‑un timp socotit târziu în raport cu alte chipuri ale monahismului românesc, o înțelegere profundă a idealului pustnicesc: acela al ascunderii de lume și al lepădării de orice slavă deșartă. În această tainică retragere, în dorința de a rămâne nevăzut înaintea oamenilor și văzut doar de Dumnezeu, se află însăși frumusețea vieții sihăstrești.

Putem spune cu încredințare că, încă înainte de apariția Patericului românesc și a scrierilor dedicate sihaștrilor Moldovei, Sfânta Cuvioasă Mavra era deja pomenită și cinstită în chip deosebit în întreaga Moldovă. Nu doar cuvântul, ci și icoana a păstrat această evlavie: cu mult înainte de canonizarea ei, chipul Cuvioasei Mavra apare în multe picturi bisericești, semn că sfințenia ei era recunoscută și așezată înaintea credincioșilor ca model de viețuire.

Alături de Sfânta Teodora de la Sihla, Cuvioasa Mavra a devenit pildă pentru isihaști și îndeosebi pentru monahii și monahiile care au găsit în viața ei o chemare la rugăciune neîncetată, la smerenie și la curăția inimii. Astfel, chiar și în vremuri de încercare, când mărturiile scrise erau puține, icoana sfințeniei a continuat să lumineze sufletele celor care căutau lumina.

După anul 1990, odată cu intensificarea pelerinajelor pe Muntele Ceahlău și cu ridicarea mănăstirii cu hramul „Schimbarea la Față” în apropierea vârfului Toaca, numele Cuvioasei Mavra a început să fie rostit tot mai des, ca o comoară duhovnicească redescoperită. Pelerinii care urcă aceste înălțimi se bucură nu doar de frumusețea naturii, ci și de adierea unei prezențe sfinte, care îndeamnă la liniște, la rugăciune și la înnoire lăuntrică.

Această moștenire este, fără îndoială, o comoară de mare preț, care aduce bucurie și întărire duhovnicească monahilor și credincioșilor deopotrivă. Ea descoperă valoarea rugăciunii curate și a nevoinței statornice, arătând că ostenelile Cuvioasei Mavra și ale celorlalți sihaștri ai Ceahlăului nu s‑au pierdut în negura vremii, ci au rămas peste timp pavăză nevăzută și nădejde puternică înaintea lui Dumnezeu, ocrotind și luminând sufletele celor care caută calea către El.