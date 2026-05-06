Îndemn livresc la dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie

Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 07 Mai 2026

Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a publicat recent volumul „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”, apărut sub semnătura părintelui dr. Daniel Benga, profesor la Departamentul de Teologie Ortodoxă al Universității Ludwig-Maximilian din München, Germania.

Structurată în patru capitole ample, urmate de o concluzie edificatoare, lucrarea porneşte de la prezentarea celei de-a Treia Persoane a Sfintei Treimi drept „începutul a toată mântuirea”.

Reputat profesor şi cercetător recunoscut la nivel internaţional, părintele Daniel Benga prezintă, respectând toate principiile metodei istorico-critice, particularităţile Liturghiei bizantine drept tezaur al învăţăturii de credinţă.

Primul capitol îl dedică dobândirii Duhului Sfânt drept ţel al vieţii creştine, arătând principalele temeiuri scripturistice prin care Dumnezeu ne arată că acest lucru este nu doar posibil, ci normativ ethosului celor botezaţi în numele Sfintei Treimi.

Celălalt tezaur major al Revelaţiei divine - Sfânta Tradiţie - reprezintă subiectul principal al celui de-al doilea capitol. Din scrierile patristice, părintele profesor Benga se opreşte asupra textelor Liturghiilor Sfinţilor Ierarhi Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare. Noutatea acestei lucrări de înaltă ţinută academică o aduce cercetarea efectuată asupra îmbogăţirii pnevmatologice a celor două Sfinte Liturghii euharistice începând din secolul al 4-lea, când textele rugăciunilor au fost alcătuite de Sfinţii Ierarhi Ioan şi Vasile, şi ajungând până în secolul al 17-lea. Dumnezeiasca Liturghie este prezentată drept o „Cincizecime continuă”, cu accent pe fiecare moment în care Duhul Sfânt este invocat în textul liturgic.

Miezul lucrării, chiar și prin întindere - 155 de pagini, aproximativ jumătate din volum -, îl reprezintă capitolul al 3-lea: „Invocarea, suflarea de viaţă şi experierea Sfântului Duh în Dumnezeieştile Liturghii ale Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare” (pp. 93-248). Este prezentată aici fiecare invocare a Duhului, de la rugăciunile începătoare (Împărate ceresc, „Vino şi Te sălăşluieşte întru noi”) până la experierea luminii Sfântului Duh la finalul Sfintei Liturghii prin cântarea „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc”.

În capitolul 4 suntem invitaţi la „conştientizarea suflării de viaţă a Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”, în timp ce concluziile lucrării sunt puse sub semnul Sfintei Liturghii drept „Cincizecime continuă”.

„Această lucrare se adresează tuturor celor care doresc să trăiască în mod conştient lucrarea Sfântului Duh în viaţa lor, prezentând modul în care suflarea Sa plină de viaţă veşnică poate fi trăită în Dumnezeiasca Liturghie. Cartea abordează această tematică plecând de la tradiţia biblică, sistematizând mai întâi mărturiile Sfintei Scripturi cu privire la Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt în iconomia mântuirii şi viaţa Bisericii. Partea a doua este istorico-liturgică şi arată dinamica vie a Tradiţiei, prezentând modul în care Dumnezeiasca Liturghie s-a îmbogăţit cu rugăciuni, cântări, gesturi şi simboluri, care exprimă şi actualizează prezenţa vie şi lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum şi modalităţile de participare activă a credincioşilor la aceasta. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în Liturghia Ortodoxă şi un ghid concret pentru trăirea vie a credinţei”, notează autorul în cuvântul ilustrat pe coperta IV.

Acest volum poate fi achiziționat de la magazinele Serviciului de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești - cartibisericesti.ro și colportaj.ro și prin comandă la adresa de e-mail tipografia@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021/335.21.29.

Citeşte mai multe despre:   Editura Cuvântul Vieții  -   prezentare de carte
