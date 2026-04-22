Învierea lui Hristos - chemarea noastră la îndumnezeire: „Veniți să luați lumină!”

Între darurile și binecuvântările pe care credincioșii le-au primit cu ocazia sfintelor sărbători pascale, unul se evidențiază asemenea unui memorial al bucuriei izvorâte din credință, cartea intitulată: „Veniți să luați lumină! Predici la Sfintele Paști”, autor Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Lucrarea a fost publicată la Editura BASILICA a Patriarhiei Române cu câteva zile înainte de Învierea Domnului. Noutatea acestui volum o constituie așezarea tuturor predicilor și a cuvintelor rostite de Patriarhul României la întâmpinarea Sfintei Lumini, la Vecernia Învierii Domnului și în noaptea Sfintelor Paşti într-un mod cronologic, ceea ce pentru cei apropiați sufletește de Colina Bucuriei reprezintă o rememorare a sărbătorilor pascale trăite sub binecuvântarea Întâistătătorului nostru.

Părinții îmbunătățiți ai Bisericii atrag atenția asupra faptului că starea sufletească pe care o avem ca dar în noaptea de Înviere trebuie păstrată cât mai mult în această perioadă liturgică numită Penticostar, iar una dintre modalități este lectura duhovnicească ce ne luminează credința și ne întărește sufletește. Această stare sufletească se păstrează prin înțelesurile duhovnicești ale Sfintelor Paști pe care Părintele nostru Patriarh ni le descoperă reinterpretând texte liturgice, citate ale Sfinților Părinți sau din Sfânta Scriptură. Bucuria Învierii Domnului pe care noi o simțim este asemenea femeilor mironosițe care au trecut de la întristare și lacrimi la o stare de viețuire profundă, cu sens, pentru că L-au văzut pe Domnul înviat. Lumea de astăzi, în frământarea ei continuă după resurse de energie, în preocuparea excesivă pentru tehnologizare și digitalizare, uită că bucuria poate veni la nivel sufletesc, într-un mod copleșitor pentru ființa umană, din lucruri simple în aparență, dar bogate ca semnificație, care ajung să mulțumească în întregime ființa umană. Acestui demers lumesc ce Îl uită treptat și rapid pe Dumnezeu, orientând robotic omul modern spre izolare și întuneric sufletesc, îi răspunde Părintele nostru Patriarh printr-un strigăt cu caracter pascal: Veniți să luați lumină! Titlul sugestiv a fost formulat asemenea unei chemări liturgice și este legat de cunoașterea aprofundată a luminilor sau a înțelesurilor duhovnicești ale sărbătorii Sfintelor Paști.

Slujitorii sfintelor altare cunosc provocarea majoră de a pregăti un cuvânt pentru binecredincioșii creștini prezenți în număr mare la praznicul luminos al Învierii, iar lucrarea menționată constituie un instrument foarte folositor întrucât bogăția ideilor teologice este fundamentată patristic, iar cursivitatea acestora face lectura plăcută, atractivă și folositoare. Lucrarea Predici la Sfintele Paști vine ca o completare firească a precedentului volum Foame și sete după Dumnezeu, ediția a II-a, tipărit recent, care încheia urcușul duhovnicesc cu descrierea teologică a icoanei Pogorârii la iad. Asemenea lecțiilor de teologie predate sistematic, volumele Părintelui nostru Patriarh au continuitate și se completează, urmărind perioadele liturgice ale anului bisericesc.

Așa cum am fost obișnuiți din precedentele volume, autorul prezintă lucrarea în introducerea intitulată Prefață, evidențiind cele trei mari adevăruri ale credinței noastre: Învierea Domnului Hristos este biruința Lui asupra morții și începutul unei alte vieți, viața veșnică cerească. Al doilea adevăr: Învierea lui Hristos este începătură sau arvună a învierii tuturor oamenilor, a Învierii de obște sau universale (cf. I Corinteni 15, 20 și 22). Al treilea adevăr: Învierea lui Hristos este lumina sau sensul ultim al vieții umane și al întregului univers ­(cf. I Corinteni 15, 14-19; Apocalipsă 21, 1).

Pentru ostenitorii Editurii BASILICA, acest volum a reprezentat o lucrare spirituală, dar și o procedură complexă, întrucât textele au fost mai întâi transcrise din predici audio, redactate, iar ulterior au fost revăzute cu mare acribie de autor și completate cu note de subsol corespunzătoare. Aș remarca acuratețea lingvistică și preocuparea permanentă a autorului pentru o exprimare academică, rafinată din punct de vedere teologic, profundă. Exprimarea teologică este susținută de o limbă română curată, care curge și este pe înțelesul tuturor, din care cititorul se poate delecta cu bogăția ideilor. Când trebuie să tâlcuiești teologic Învierea, care este sărbătoarea sărbătorilor, ai nevoie de așezare sufletească pentru a pătrunde cu mintea măreția actului dumnezeiesc, dar totodată ai nevoie de idei profunde din punct de vedere teologic din tezaurul Dumnezeieștilor Părinți. Toate acestea sunt oferite în lucrarea de față, care tratează teologic 18 ani trăiți diferit în lumina Învierii, fără a repeta tematic predicile. Sunt analizate arătările după Înviere, lucrarea femeilor mironosițe ca vestitoare ale apostolilor, diferența teologică dintre Învierea Domnului Iisus Hristos și învierea lui Lazăr, legătura dintre învierea noastră și Învierea Domnului mărturisită în Simbolul de credință, Învierea Domnului ca sens ultim al istoriei etc. Bogăția teologică a înțelesurilor duhovnicești care se desprind din praznicul cel luminos este armonios prezentată, chiar dacă lumea a traversat momente de libertate socială ori de mari restricții generate de pandemie, surprinse extrem de sugestiv de fondul ilustrativ al volumului. Remarcabil este faptul că această lucrare se află în perfectă complementaritate cu Făclii de Înviere, volum constituit exclusiv din scrisorile pastorale pe care Părintele nostru Patriarh le trimite anual comunităților parohiale cu ocazia Sfintei Învieri. Dacă scrisorile pastorale păstrează stilul clasic epistolar al unui venerabil chiriarh, volumul intitulat Veniți să luați lumină! se remarcă prin oralitatea stilului, creând o legătură strânsă între predicator și ascultători prin păstrarea elementelor de limbă vorbită, prin diversitatea explicațiilor biblice, istorice, geografice și lingvistice. Trebuie evidențiat faptul că oglinda paginilor în care sunt amintiți anii calendaristici are ca ilustrație celebra Coloană fără sfârșit, reamintindu-ne tuturor de opera părintelui artei moderne Constantin Brâncuși, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 150 de ani.

În încheiere, aș dori să aduc mulțumiri părinților coordonatori: arhim. Andrei Anghel, vicar patriarhal, și pr. consilier patriarhal Ion Dragomir, precum și colegilor din cadrul editurii, alături de care am realizat în perioada Postului Mare volumul prezentat.

Părintele Sorin-Vasile Tancău este consilier patriarhal coordonator al Editurilor Patriarhiei Române