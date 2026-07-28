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Legea duhului

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Un articol de: Pr. Paul Siladi - 29 Iulie 2026

Există situații în care lucrurile s-au încurcat rău și, odată ajunse acolo, tentația firească e să le dezlegi cu forța. Sfântul Marcu Ascetul scrie: „Să nu încerci a dezlega prin gâlceavă un lucru încurcat, ci prin cele arătate de legea duhului, adică prin răbdare, rugăciune și nădejdea care numai la un lucru se gândește”.

Lucrul pe care îl vede Marcu Ascetul și pe care îl ratăm de obicei în mijlocul urgențelor noastre e că răul se hrănește cu răul. Un nod strâns cu furie devine mai strâns. O nedreptate combătută cu altă nedreptate nu produce dreptate, produce un conflict mai greu de dezlegat decât cel inițial. Intențiile celui care intervine pot fi perfect curate. Și totuși, energia cu care acționezi se transmite în ceea ce faci și modifică rezultatul, indiferent de ce vrei să obții. Mijloacele nu sunt neutre față de scopuri. Se lipesc de ele, le colorează, uneori le înlocuiesc complet. Există o iluzie confortabilă că dacă scopul e bun, mijloacele sunt doar detalii irelevante. Că violența folosită în slujba binelui rămâne controlată, funcțională, și că va putea fi oprită în momentul în care binele a fost atins. Expe­ri­ența arată că nu se întâmplă așa. Violența, odată pusă în mișcare, are propria ei logică și propriul ei apetit. Omul care a folosit gâlceava ca să dezlege un lucru încurcat descoperă că dezlegarea a produs alte noduri, poate mai strânse și mai dureroase.

Marcu Ascetul propune altceva. O formă de acțiune alternativă, duhovnicească, care se opune pasi­vi­tății indiferente. Să cultivi răbdarea, rugăciunea și nădejdea nu înseamnă să stai așteptând ca lucrurile să se rezolve singure. Înseamnă să abordezi situația încurcată cu o atitudine cu totul diferită față de cea care a creat-o. Răbdarea e o formă activă de rezistență la impulsul de a forța. Rugăciunea e o re­cu­noaș­tere că există o putere mai mare și mai în­țe­leaptă decât a ta implicată în rezolvarea lucrurilor. Nădejdea care „numai la un lucru se gândește” e concentrarea pe cel mai bun rezultat posibil, nu pe satisfacerea nevoii imediate de a face ceva, orice, ca să simți că ai intervenit.

Sunt trei lucruri greu de practicat tocmai pentru că nu produc nici un efect vizibil pe termen scurt, iar noi trăim într-o cultură a imediatului. Răbdarea arată ca abandon. Rugăciunea arată ca evaziune. Nădejdea arată ca naivitate. Scandalul, cearta, în schimb, arată ca implicare, ca seriozitate, ca dovadă că îți pasă.

Și totuși Marcu Ascetul insistă că legea duhului lucrează altfel. Că există o logică a vindecării care are nevoie de timp și răbdare. Că dorința de a face binele, oricât de sinceră, nu e suficientă dacă mijloacele prin care o urmărești aduc cu ele propriile lor stricăciuni. Bunătatea care for­țează, care insistă, care se impune, sfârșește prin a produce ceva diferit față de scopul propus. Iar diferența aceea, mică la început, crește.

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