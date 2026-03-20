Misiune pe urmele lui Hristos: O peregrinare a Duhului

Misiune pe urmele lui Hristos nu este doar un titlu, ci o poartă deschisă spre taina scrierilor inspirate ale vrednicului de pomenire Arhiepiscop Anastasie Iannulatos, care a păstorit cu înțelepciune Tirana, Durrës și întreaga Albanie. Această nestemată editorială s‑a ivit recent sub lumina tiparului, în limba română, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale.

Publicată la Editura Apostolia‑Ecclesia, lucrarea reunește texte de o rară profunzime, semnate de fericitul întru pomenire Întâistătător al Albaniei, oferind cititorului prilejul de a aduce un prinos de cinstire unuia(uneia) dintre luminatele chipuri ale Bisericii Ortodoxe contemporane. Personalitate complexă, Arhiepiscopul Anastasie se evidențiază ca misionar vizionar al zorilor mileniului al treilea, care a lucrat în duhul filocalic al marilor Părinți, fiind în egală măsură teolog de o anvergură remarcabilă și personalitate care a marcat decisiv renașterea vieții bisericești în Albania postcomunistă.

Volumul se bucură de o aleasă apreciere din partea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, care evocă în cuvinte preţioase contribuția carismatică și plină de iubire a Arhipăstorului poporului ortodox din Albania. Misiunea sa, o adevărată Liturghie a jertfei, este privită ca o lucrare apostolică menită să învie spiritul acolo unde acesta fusese prigonit. Încă de la prima apariție a acestei scrieri, Patriarhul Ecumenic a transmis felicitări calde autorului, prețuind neobosita trudă de restaurare a Bisericii din Albania. Această sarcină supraomenească a fost asumată cu smerenie adâncă, ca un răspuns ascultător la chemarea Bisericii-mame, o chemare pe deplin îndreptățită ce căuta o făclie de speranță în vremuri de aspre încercări și mult întuneric spiritual.

În cuvântul de început, Arhiepiscopul Anastasie pictează în raze duhovnicești conceptele de misiune și mărturisire, lăsând să se întrevadă dorința arzătoare de a fi martor al Mântuitorului „în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului”, sub ecoul sacru al Faptelor Apostolilor.

Studiile și omiliile incluse în acest volum nu sunt simple exerciții academice, ci rodul unei neliniști teologice personale și al unei nevoințe tainice a inimii. Ele pornesc ca un șir de întrebări existențiale ce se preschimbă, nu de puține ori, în durere sfântă, în chemare și în strigăt de trezire în fața apatiei înghețate, a confuziei minții și a indiferenței celor care poartă sau nu povara responsabilității.

Această confesiune cutremurătoare rezonează armonios cu amintirea altor slujitori ai Altarului, care, în sârguința de a scrie, erau încredințați că fiecare slovă este o mică jertfă adusă pe Altarul Bisericii. Era o asceză a minții pe care și‑o asumase întru totul, lucrând asupra fiecărui text timp de ceasuri sau zile în șir, într‑o migală a spiritului.

Nu pot fi trecute sub tăcere reflecțiile pline de admirație ale distinsei profesoare Dimitra A. Koukoura de la Universitatea „Aristotel” din Salonic, care îl zugrăvește pe Întâistătătorul Bisericii din Albania ca pe o personalitate, înzestrată cu haruri rare. Aceasta evocă perioada slujirii sale la Parohia „Sfântul Constantin” din piața Omonia, în inima Atenei, perioadă în care tinerii săi ucenici căutau cu înfrigurare drumul spre cuvintele și trăirile Evangheliei. Mulți dintre discipolii de atunci au devenit ulterior repere ale societății elene. Doamna Koukoura subliniază caracterul poliedric al gândirii Arhiepiscopului: idei pline de un realism tăios, dar și provocări intelectuale care nu sunt la îndemâna oricui. În final, sunt amintite ecourile internaționale ale prezenței sale, unde voci de pe alte meridiane, după ce l‑au întâlnit pe Arhiepiscopul Anastasie, au mărturisit uimite că nu cunoșteau această arzătoare preocupare a lumii ortodoxe pentru misiune...

Cu bucurie citim mărturiile pline de recunoștință ale traducătorului, așezate ca o poartă de lumină la reeditarea volumului în grai românesc. Acesta destăinuie, în pragul textului închinat celei de‑a doua apariții a scrierii „Misiune pe urmele lui Hristos”, itinerarul editorial al lucrării: întâia tălmăcire a fost primită cu bucurie de Editura Andreiana din cetatea Sibiului, în anul mântuirii 2013.

Dincolo de filele cronicii, ni se dezvăluie misiunea ca o respirație fundamentală a conștiinței ortodoxe, un logos ce pulsează în inima credinței. În paginile cărții, descoperim o Ortodoxie dinamică, înveșmântată în elanul dialogului până departe...

Este o trăire ce nu cunoaște temerea de sine, fiind înzestrată cu harul de a clădi punți de comuniune și depășind, cu o nobilă discreție, stadiul simplei imitări a unor lucrări.

Părintele arhimandrit dr. Ștefan Toma a primit cu smerită tresăltare binecuvântarea autorului de a tălmăci această operă, mărturisind că litera cărții tăinuiește în ea un tezaur de o valoare neprețuită. Dincolo de prestigiul său ca erudit teolog, Arhiepiscopul Anastasie a fost receptat în toate zările lumii ca un apostol, un misionar neobosit a cărui lucrare în Albania, după apusul regimului comunist de la Tirana, rămâne o ctitorie absolut remarcabilă.

Gândul părintelui arhimandrit ne înfățișează apostolatul harismatic al ierarhului autor ca pe o urcare neîncetată spre cinstea icoanei. Această prețuire nu este doar un prinos solitar, ci răsună ca o doxologie unanimă a celor care i‑au întâlnit privirea sau care au fost martori ai roadelor sale duhovnicești.

Autorul rândurilor introductive evocă materialul intitulat „Nemuritorii care mor - Anastasie, fiu al Învierii”.

Întocmai ca în această rememorare plină de har, parcursul pământesc al Arhiepiscopului Anastasie s‑a așternut înaintea ochilor noștri precum o pagină de sinaxar, zugrăvită deja cu slove de lumină, în care istoria, slujirea și sfințenia se întâlnesc în mod tainic. Și totuși, fără nici o îndoială, noi mărturii și fapte tăinuite încă își vor afla, la vremea potrivită, locul în această poveste nesfârșită a dăruirii și sfințeniei.

În armonie cu aceste gânduri, părintele Ștefan Toma își îndreaptă recunoștința către Editura Apostolia din Paris, prin a cărei grijă cartea strălucește din nou în limba română. Nădejdea sa este că această nouă ediție va revărsa picuri de speranță și va aprinde făclia credinței și a dragostei lui Hristos în sufletele însetate de cuvântul dătător de viață.

Din Berlin și până în pământul Franței, către România și până departe în lume, cuvintele rostite și pecetluite pe hârtie se înalță ca o tămâie către Dumnezeu și către aleșii Săi.

Vom desluși și mai profund adâncindu‑ne în slovele pe care volumul le adună cu recunoștință între copertele sale. Mărturiile glăsuiesc despre iubirea de Dumnezeu, întrupată într‑o lucrare misionară de o raritate cerească, pentru care graiul omenesc și cuvintele de prețuire nu sunt îndeajuns...