Noi minuni ale Sfântului Nectarie de la Eghina

Într-o societate aflată în schimbări rapide, un reper de stabilitate pentru oameni rămâne legătura cu Dumnezeu și sfinții Săi. În lucrarea „Noi minuni ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Mărturii de la Mănăstirea Radu Vodă din Bucu­rești”, putem citi 113 mărturii ale credincioșilor în viața cărora a intervenit minunat sfântul tămăduitor, redându-le sănătatea sau ajutându-i în diverse încercări grele.

Recent a apărut cartea „Noi minuni ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Mărturii de la Mănăstirea Radu Vodă din București”, publicată la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Aceasta prezintă 113 mărturii despre lucrarea minunată în viața credincioșilor a sfântului taumaturg. Coordonatorul cărții, părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală, a scris și „cuvântul de bine­cuvân­tare”, în care mențio­nea­ză: „Vindecarea dăruită celor aflați în sufe­rință, alinarea celor în nevoi, spe­ranța și bucuria închinătorilor sunt realități încărcate de trăiri adânci, ilustrate în această carte prin cuvinte. Bucuriile credinței personale împăr­tă­șite celorlalți prin mărturie sinceră fac ca ele să fie depline, transformân­du-se în mărturii ale binecuvântării Domnului prin sfinții Săi, dar și o manifestare a recunoș­tinței față de Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Mărturiile prezentate în paginile acestui volum au fost adunate în ultimii ani în arhiva Mănăstirii Radu Vodă, care, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, din anul 2002 adăpos­tește sfintele sale moaște, avându-l ocrotitor și povă­țuitor duhovnicesc”.

„Între viață și moarte”

Citind lucrarea constatăm că Sfântul Ierarh Nectarie a intervenit în foarte multe cazuri pentru a reda sănătatea persoanelor care i-au cerut ajutorul, a salvat oameni din accidente cumplite, a redat viața mamelor și copiilor care au trecut prin grele încercări. În unele situații, Sfântul Nectarie s-a arătat în vis unor persoane pentru a-i întări în credință sau pentru a le da un răspuns pe care-l așteptau.

Voi reda în continuare doar patru mărturii ale oamenilor care au primit ajutorul Sfântului Nectarie, desprinse din carte. Ștefan D. din Periș, județul Ilfov, și-a intitulat mărturia „Între viață și moarte”, deoarece a fost operat pe cord deschis și s-a făcut bine în ciuda avertismentelor medicilor că operația are șanse mici de reușită: „Din ziua aceea, zilnic, citeam din cartea roșie Sfântul Nectarie Taumaturgul și făceam acatistul Sfântului Nectarie. Din prima clipă am început să prind curaj și să fiu încrezător că operația va reuși. A fost primul semn că Sfântul mi-a ascultat rugăciunile. S-a hotărât ziua operației. În 4 martie, ora 7:00, am fost pe masa de operație. Când am văzut că totul e pregătit, am rugat echipa de medici, în frunte cu domnul doctor I. D., să-mi dea voie să fac o rugăciune. Am zis Tatăl nostru cam bâlbâit și la urmă am spus: «Sfinte Nectarie, Împărate ceresc, Sfântă Fecioară, luminați mintea acestori doctori să taie acolo unde trebuie. Dacă nu, facă-se voia Ta». Cartea Sfântului Nectarie a fost tot timpul cu mine. După 5 ore și 25 de minute ieșeam viu din sala de operație, cu cartea lângă mine. Așa m-a recunoscut și soția mea, după această carte. După 7 zile eram externat cu o valvă mecanică introdusă la inimă. În momentul când scriu au trecut 8 luni și 13 zile de la minunea făcută de Sfântul Nectarie și sunt bine”.

„Nora mea trăiește, este sănătoasă”

Doamna Ioana V. din satul Palanca, județul Giurgiu, a relatat despre salvarea nurorii sale însărcinate, care în urma unor convulsii a ajuns la spital, unde medicii au decis că e necesară cezariana, pentru a-i salva viața. Diagnosticul pe care l-a primit atunci era de comă cu edem cerebral, edem pulmonar, insuficiență renală și o problemă la ficat, iar speranțele de supraviețuire erau foarte mici. „Dumnezeu m-a ajutat să-mi îndrept pașii spre racla Sfântului Nectarie. Am cerut ajutor și mi l-a dat. Preotul ieromonah m-a binecuvântat, m-a dojenit pentru căderea în deznădejde, mi-a cerut imperios să am încredere în bunul Dumnezeu și în minunile Sfântului. Mi-a dat ulei sfințit de la candela Sfântului Nectarie și mi-a zis să merg să o ung pe nora mea. Pentru copilă - care a mai trăit doar trei zile - mi-a dat Agheasmă Mare, să o botezăm Cristiana. Am plecat plină de speranță și încredere. În spital, lucrurile au fost rânduite de sus. La ora 23:00 am botezat fetița. După botezul fetiței, doi preoți au mers la patul nurorii mele și minune... au reușit să o spovedească din nou și să o împărtă­șeas­că, făcând rugăciuni pentru viața ei. A fost unsă cu uleiul de la candela Sfântului Nectarie și în aceeași noapte rezultatele au fost cu totul miraculoase. Nora mea trăiește, este sănătoasă” și nu a mai avut probleme, după cum a mărturisit doamna Ioana V.

„Ioana a fost declarată vindecată”

Mihaela din București a povestit despre intervenția Sfântului Nectarie în vindecarea fiicei sale Ioana, care fusese diagnosticată cu limfom Hodgkin: „Și totuși, Dumnezeu nu ne-a lăsat nici de data aceasta: încă de la începutul bolii am aflat despre Sfântul Nectarie, am primit de la o prietenă primul acatist și de la altă prietenă îndemnul de a merge la Mănăstirea Radu Vodă. Odată cu începerea tratamentului, am început să citesc acatistul, împreună cu mama și soacra mea, și am început să merg la racla cu moaștele Sfântului Nectarie. Și minune: Ioana, care este subțire și fragilă, a rezistat extraordinar celor opt chimioterapii, apoi în aprilie, la evaluarea PET scan, de la jumătatea tratamentului, boala nu s-a mai văzut deloc. Profesorul care a tratat-o a fost fericit și uimit, felicitând-o pe Ioana. A urmat consolidarea tratamentului, iar acum o lună, Ioana a fost declarată vindecată și a terminat tratamentul. Pe zi ce trece își recapătă forțele, este dinamică, plină de entuziasm și fericită”. Ulterior, Ioana a mărturisit că această boală a apropiat-o de Dumnezeu și i-a readus bucuria în suflet, iar Sfântul Nectarie este acum ocrotitorul familiei sale.

Sfântul Nectarie i-a salvat din accident

Doina Maria din București a cunoscut ajutorul Sfântului Nectarie într-un accident de mașină, care ar fi putut să se finalizeze în mod tragic. De sărbătoarea Nașterii Domnului a plecat dinspre București spre județul Argeș împreună cu soțul și cei doi copii. „Pe șosea, în direcția spre Pitești, se simțea poleiul și începuse să fulguiască. Am ajuns într-o porțiune cu polei, mașina trăgea în partea dreaptă și nu mai asculta comenzile, parcă eram într-o sanie pe patru roți. Într-o fracțiune de secundă, ne-am trezit cu mașina întoarsă la 180 de grade, avariată în față (la motor) și airbagurile acționaseră în urma lovirii mașinii de un cap de pod. Mi-am dat seama că participasem la un accident groaznic, dar noi doi eram relativ teferi. (...) Când s-au împlinit două luni de la data accidentului, soțul meu care nu-și găsea liniștea (seara citise acatistul Sfântului Ierarh Nectarie), l-a visat pe Sfântul care i-a comunicat, pentru liniștea lui, că inițial a fost o pană la roata din partea dreaptă a automobilului”, a precizat Doina Maria.

Toate cele 113 mărturii prezentate în carte arată că Dumnezeu este viu și lucrător prin intermediul sfinților Săi, unul dintre ei fiind Sfântul Nectarie. Merită apreciat efortul monahilor de la Mănăstirea Radu Vodă, care nu doar au adunat aceste mărturisiri, ci au contribuit, prin slujirea lor, la apropierea oamenilor de Dumnezeu, prin lucrarea minunată a Sfântului Nectarie.