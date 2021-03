O carte nouă, reprezentativă, despre slujirea socială a Bisericii în timp de pandemie

Recent, a văzut lumina tiparului la Editura Basilica a Patriarhiei Române cartea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulată „Rugăciune şi solidaritate filantropică în vreme de pandemie: lucrarea Bisericii în societate în anul 2020”. Volumul continuă o componentă specială din opera Patriarhului României, inaugurată în anul 2008: prezentarea sintetică şi sistematică a activităţilor Bisericii Ortodoxe Române într-o carte scrisă la început de an pentru întreg anul precedent, sub genericul „lucrarea Bisericii în societate”. Seria a ajuns deja la 14 volume, fiecare dintre aces­tea purtând un titlu care defineşte concentrat şi sugestiv trăsăturile fiecărui an. Cuvintele-cheie pentru anul 2020 sunt: rugăciune, solidaritate, pandemie.

Toate paginile noului volum reprezintă mărturii ale modului jertfelnic, înţelept şi responsabil în care au fost abordate dificultăţile sociale majore provocate de epidemia care a pus la grea încercare întreaga lume: „Biserica, prin programele de aju­tor desfăşurate anul trecut, a îm­plinit cuvântul evanghelic şi a spri­jinit comunităţile, considerându-le familii extinse, şi, totodată, s-a alăturat autorităţilor statului pentru ca educaţia tinerilor să se desfăşoare în mediul online, iar familiile defavorizate să poată supravieţui în condiţii normale. În mod constant, pe lângă ajutorul concret al Sfintei Biserici, oamenii au fost întăriţi şi prin cuvântul părintesc de mângâiere al Întâistătătorului ei, care a fost difuzat prin intermediul canalelor media ale Patriarhiei Române” (Notă editorială, p. 5).

În prima parte a volumului sunt prezentate rapoartele-sinteză ale activităţii desfăşurate în anul 2020 de Arhiepiscopia Bucureştilor („Rugăciune şi solidaritate în vreme de pandemie”) şi de Patriarhia Română („În luptă cu pandemia, Biserica a intensificat rugăciunea, filantropia şi protejarea sănătăţii”). Citite cu atenţie şi bună-credinţă, aceste două texte oferă o imagine de ansamblu asupra coordonatelor pastoral-liturgice, administrative, cultural-misionare, educaţionale şi social-filantropice ale acţiunilor bisericeşti din anul precedent, cu motivaţia spirituală şi datele statistice elocvente privind amploarea activităţilor şi consecinţele lor benefice în societate. Tematicile anului omagial (pastoraţia părinţilor şi copiilor) şi anului comemorativ (marii filantropi ortodocşi) au fost adaptate la contextul problemelor de actualitate. În plan social-caritativ se remarcă donaţiile de echipamente medicale, tablete pentru învăţământul online, rechizite şi uniforme şcolare, manuale, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru elevii din familii sărace, cele 804 instituţii şi servicii sociale permanente ale Bisericii, suma de 185 milioane de lei folosită pentru ajutoare materiale şi financiare.

Următoarele capitole ale volumului cuprind: acte patriarhale şi acte de sfinţire, mesaje, cuvântări, cuvinte de încurajare în pandemie, condoleanţe, pastorale şi scrisori irenice, prefeţe la cărţi publicate de editurile Patriarhiei Române. Chiar în condiţiile dificile ale anului pandemic, Biserica şi-a respectat vocaţia de binevestitoare a bucuriei Crucii şi Învierii într-o lume care are nevoie de echilibru şi curaj.

O trăsătură aparte a volumului este dată de capitolul al V-lea, în care rugăciunile sunt împletite cu mesaje, apeluri, îndemnuri şi cuvinte de încurajare adresate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel de-a lungul întregului an 2020. Şirul celor 20 de texte inserate în acest capitol este deschis de „Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii”, alcătuită de Patriarhul nostru şi rostită pentru prima dată în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, duminică, 15 martie 2020, şi se încheie cu „Mesajul spiritual în timp de pandemie”. „Rugăciunea specială” a fost primită cu evlavie şi de credincioşii altor Biserici Ortodoxe şi, la următoarele ediţii ale Molitfelnicului, va intra, cu siguranţă, alături de rugăciunile pentru izbăvirea de boli molipsitoare.

Toate cuvintele pastorale sunt încărcate de căldură spirituală şi iubire faţă de poporul dreptcredincios. Ca un exemplu, în prima zi de Paşti, 19 aprilie 2020, Întâistătătorul Bisericii noastre adresa un îndemn plin de credinţă şi speranţă: „Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în aceste zile ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să simţim că Hristos Domnul, cu iubirea Sa milostivă şi smerită, vine la noi chiar şi atunci când uşile caselor sunt încuiate, chiar şi atunci când noi suntem cuprinşi de teamă, de spaimă, de incertitudine, de nesiguranţă. El vine să ne aducă pacea Sa, să ne dăruiască lumina Sa, adică sensul vieţii - aceasta este Lumina lui Hristos -, să ne transforme în apostoli ai Lui, mărturisitori ai Lui, trimişi ai Lui în lume, ca să vorbim lumii despre iubirea Sa, spre slava Prea­sfintei Treimi şi a noastră mân­tuire” (p. 257).

Conlucrarea cu ierarhii ortodocşi români din ţară şi din diasporă, coordonarea şi cooperarea cu instituţii educaţionale, medicale şi filantropice, cultivarea legăturilor tradiţio­nale cu întâistătătorii Bisericilor Or­todoxe surori sunt, de asemenea, reprezentate în volum. Din scrisori­le de condoleanţe se desprinde tris­teţea despărţirii de oameni valoroşi ai Bisericii şi ai societăţii, slujitori ai Sfintelor Altare, intelectuali mărturisitori şi credincioşi mireni care au plecat pe calea veşniciei într-un an plin de durere şi dificultăţi.

Ilustrat cu imagini sugestive, care contribuie la transmiterea semnificaţiilor textelor, volumul imprimat în condiţii grafice deosebite la Tipo­grafia Cărţilor Bisericeşti este, din punct de vedere editorial, rodul cooperării intersectoriale dintre Editura Basilica, Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri Basilica şi Cabinetul Patriarhal.

Volumul „Rugăciune şi solidaritate filantropică în vreme de pandemie: lucrarea Bisericii în societate în anul 2020” este o carte reprezentativă despre activitatea Bisericii noastre şi a Întâistătătorului ei în vremuri dificile, un reper sigur, concentrat şi echilibrat pentru istoria recentă. Nici o altă pandemie din istoria umanităţii nu a avut par­te de o mediatizare atât de abun­­dentă precum epidemia declanşată de COVID-19. Numai dacă evaluăm înregistrările televizuale, radiofonice, digitale şi de presă scrisă din mass-media bisericească, constatăm cantitatea lor impresionantă. De aceea, o prezentare sistematică şi selectivă a vieţii eclesiale în timp de pandemie, realizată chiar de Întâistătătorul Bisericii noastre, este binevenită şi folositoare pentru anii care vin.