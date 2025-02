O vizită pe șantierul marii Catedrale

Acum câteva zile, pe o vreme geroasă, am fost în echipa care a vizitat șantierul Catedralei Mântuirii Neamului. Fac o scurtă paranteză: încă de pe vremea Patriarhului Teoctist de vrednică pomenire, când am auzit denumirea edificiului sacru (preluată după o sintagmă care a circulat în România interbelică, însă desemnând alte realități decât cele din ziua de azi), am găsit de cuviință ca numele să fie poate un altul. Un nume care să nu atingă coardele sensibile ale apartenenței la mântuire strict pe temeiuri etnice - o erezie condamnabilă, de când e creștinismul pe lume. Ci s-ar fi putut numi - asta am scris în presa vremii - Catedrala Sfântul Andrei, Apostolul Românilor. Așa am fi avut, simultan, racordul între creștinismul apostolic (din care ne tragem seva duhovnicească) cu neamul românesc încreș­tinat de Andrei, dar și vâna sfințeniei anistorice, care străbate veacurile și mileniile făcând legătura între ce a fost, ce este și ce va fi.

Oricum s-ar numi ea sau oricum va intra în uzul limbii bucureștienilor (care se pricep de minune la supranume și metafore urbane), clădirea te lasă fără aer! Adică îți taie respirația, la propriu, mai ales când pășești în adâncul ei. Deși încărcată cu schele și doar zona altarului este eliberată de țesătura metalică, totuși poți întrezări măreția și frumusețea lucrării. Când treci de iconostasul de piatră și pășești în altarul imens - ca un veritabil cort pietrificat care îi ține prinși în culoare pe Maica Domnului, pe îngeri și pe sfinți - ai sentimentul concret al doxologiei cerești. Liturghiile de pe pământ se vor uni cu cea cosmică, vor fi una în duhul laudei și dragostei pentru Creator, iar din înaltul concii absidei Maica Domnului Platytera veghează și se roagă. Nu ești singur, chiar dacă te simți mic, vezi protecția cerească venită de sus însă într-un fel de negrăit al intimității sufletești. Să nu fiu înțeles greșit: faptul că marile nave romano-catolice (cele gotice, în special) au și ele înălțimi colosale, faptul că cerul capturat între coloanele de piatră este uriaș, la rându-i, îți induce un sentiment de fragilitate, de făptură finită de lut care de-abia își poate ridica privirea spre înălțimi. La catolicii de odinioară, acolo sus nu te așteaptă nimeni, ci doar o cheie de boltă, niște arce și nervuri de piatră. Cerul catedralei e gol. Înalt, dar gol. În catedrala noastră însă cerul e primitor, îți zâmbește, te cheamă tainic. Acolo sus e Cineva! Iar când fastul, culoarea și cântarea vor irumpe în cadrul primelor Liturghii, cerul va fi mult mai posibil, mult mai aproape. Va fi un cer de proximitate!

L-am întâlnit pe șantier, deși era sâmbătă, pe Daniel Codrescu, iconarul hăruit și hărăzit să termine de așezat în mozaic cerul și pământul viitor. Un puzzle uriaș, un joc cu piese mici, colorate, care împreună descriu gigantice scene biblice sau file de sinaxar. Aceste piese, în număr de 10.000 pe metrul pătrat, luate separat nu reprezintă nimic. Doar mâna și planul iconarului pot să creeze frumuseți la scară mare, mesaje duhovnicești tulburătoare. Așa și oamenii: luați individual, au mare valoare. Însă așezați în comunități mai mari sau mai mici, devin armonie, devin cânt, devin energie...

Daniel zugravul mi-a vorbit despre lucrarea lui, despre uriașa responsabilitate pe care o are, dar și despre optimismul de a realiza ce și-a propus până la marele moment din 26 octombrie, reprezentat de sfințirea catedralei în prezența Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Atunci va fi foială mare în cer și pe pământ, căci lumea secularizată de azi va primi replica unui popor credincios, care sună astfel: „Nihil sine Deo!” Și care nu este o vorbă goală, un simplu slogan, de vreme ce asistăm cu toții la aceste momente pe care unii le credeau imposibile. Singur Patriarhul Daniel a tras 15 ani la jugul speranței și tenacității ieșite din scara omenescului cotidian și a realizat în contul istoriei mântuirii poporului român cea mai mare, măreață, colorată și liturgică pagină a sa: Catedrala!

Ne vedem și ne revedem cu toții pe 26 octombrie să luăm parte - alături de noii Sfinți români - la ceasul de aur (și mozaic) al Patriarhiei Române din veacul al 21-lea, după Întrupare.