Preot și pictor - slujitor al Liturghiei și zugrav al luminii

Când a venit pe lume și a început să‑și deschidă ochii către frumusețile firii, către liniștea adâncă a pădurilor și către nesfârșirea cerului, Luca Severian a fost așezat, prin rânduială tainică, în preajma unor locuri binecuvântate. Acolo, în ținutul Vânători‑Neamț, unde pământul pare a purta pe umeri rugăciunea și istoria, el s‑a întâlnit încă din primii ani ai vieții cu marile mănăstiri ale Moldovei, în umbra cărora părinții săi și‑au întemeiat familia și au crescut copiii în duh de credință și evlavie.

Comuna Vânători‑ Neamț, bogată nu doar în frumuseți naturale, ci și în sfințenie, adăpostește un număr impresionant de mănăstiri și schituri, nu simple așezăminte, ci vetre de lumină cunoscute dincolo de hotare, adevărate izvoare de har și mărturii ale credinței strămoșești.

Într‑un astfel de tărâm încărcat de prezență duhovnicească a crescut Luca Severian. Purtat în fiecare duminică spre biserică de mâna părinților săi, el nu a cunoscut apropierea de Dumnezeu ca pe o obligație, ci ca pe o chemare lăuntrică, ca pe o simțire firească a sufletului său. Născut în a doua zi după sărbătoarea Sfintei Parascheva, în pragul unor schimbări istorice, cu puțin înainte de evenimentele din decembrie 1989, el a crescut într‑o epocă în care libertatea credinței începea să‑și recapete glasul.

Și ce dar mai mare poate primi un tânăr decât acela de a cunoaște de timpuriu rânduiala Bisericii, frumusețea slujbelor, taina Liturghiei? A merge la biserică nu din constrângere, ci din dor, simțind că acolo se află o parte din însăși inima ta - aceasta este o taină pe care puțini o pot rosti și mulți o caută. Asemenea Mântuitorului, Care mărturisea că trebuie să fie în casa Tatălui Său, și el a simțit această chemare, deși lumea de astăzi oferă adesea nenumărate pretexte care îndepărtează sufletul de asemenea mărturisiri.

Drumul său formativ a fost așezat și rodnic. S‑a numărat printre elevii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, loc în care tradiția, rugăciunea și învățătura se împletesc într‑o armonie aparte. Mai apoi, și‑a continuat studiile la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, după ce, cu o sensibilitate artistică deja conturată, urmase și cursurile Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași. Această dublă formare, teologică și artistică, nu a fost o simplă acumulare de cunoștințe, ci o necontenită adâncire a unei chemări care unea cerul și pământul, Liturghia și culoarea, rugăciunea și linia.

Încă din tinerețe, a participat la numeroase expoziții și concursuri de pictură, iar parcursul său artistic este însoțit de diplome și premii obținute în diferite locuri, culminând cu recunoașterea din Capitală. Dar, dincolo de acestea, mai presus de orice distincție omenească, rămâne întâlnirea dintre frumusețea rugăciunii și taina artei: acele momente în care sufletul descoperă că Liturghia nu se rostește doar prin cuvinte, ci și prin culoare, iar pictura devine o formă de slujire, o liturghie tăcută a luminii.

În acest parcurs, întâlnirea cu profesori adevărați, călăuzitori ai frumosului și ai adevărului, a avut un rol esențial. Aceștia nu i‑au oferit doar îndrumare și sfat, ci i‑au întărit pașii pe drumul către înălțimile artei, acolo unde inspirația devine rugăciune, iar talentul se preschimbă în slujire.

Cine privește astăzi lucrările sale, chiar dacă părintele este încă tânăr, descoperă o frumusețe care nu se limitează la formă, ci iradiază lumină și adâncime. Icoanele sale nu sunt simple reprezentări, ci adevărate ferestre către cer, prin care noi, cei legați de pământ, putem întrezări Împărăția luminii. În chipurile sfinte, în culorile așezate cu dăruire, se simte o chemare către înalt, o invitație la rugăciune, o deschidere către taina dumnezeiască.

Și astfel, între cei care, cu răbdare și inimă curată, zugrăvesc ferestrele veșniciei, se află și părintele Luca Severian - preot și pictor, slujitor al Liturghiei și al culorilor, martor tainic al frumuseții care unește cerul cu pământul și face din viață o neîntreruptă cântare de lumină.

În lucrările sale se deslușește, ca un fir de lumină neîntrerupt, întoarcerea necontenită la izvorul care i‑a hrănit sufletul: biserica, mănăstirea și smeritele schituri ce împodobesc ținutul său natal, asemenea unor nestemate așezate în coroana pământului. De acolo, din acest spațiu încărcat de istorie și memorie, își adună inspirația și își plămădește viziunea, ca un iconar care nu uită niciodată locul din care a învățat să privească spre cer.

Și ce taină adâncă se ascunde în apropiere de Ozana cea limpede și lin curgătoare, ale cărei ape par a purta în ele ecoul rugăciunilor de odinioară! Ce înseamnă să ai înaintea ochilor, zi de zi, cerul - când senin ca o făgăduință, când împodobit de nori ca niște aripi de lumină, toate încadrate de pădurile seculare care îmbrățișează așezarea natală ca într‑o negrăită ocrotire! Ce înseamnă să pătrunzi în istoria acestor locuri, străbătute de pașii ierarhilor Moldovei, încununate cu viețile sfinților, cu nevoința călugărilor și cu râvna celor ce au slujit fără odihnă, plecând spre mănăstiri sau ieșind din ele pentru a duce mai departe lumina Bisericii! Toate acestea nu sunt doar cadre exterioare, ci izvoare lăuntrice care inspiră sensibilitatea și adâncesc privirea.

În acest context binecuvântat, el își vădește darurile autentice, fiind prețuit de profesorii săi, de critici de artă din țară și de peste hotare. Lucrările sale își sporesc necontenit bogăția, iar paleta artistică se lărgește, îmbrățișând, pe lângă frumusețea icoanei, grafica, pictura și numeroase creații de artă murală. Tonurile delicate și contrastele de culoare nu sunt simple exerciții tehnice, ci expresii ale unei sensibilități care caută echilibrul dintre lumină și adâncime, dintre văzut și nevăzut. De aceea putem spune, fără îndoială, că părintele a primit, pe lângă darul preoției - cel mai înalt și mai cuprinzător -, și un dar al frumuseții, menit să fie împărtășit asupra celorlalți ca o binecuvântare.

Dintre lucrările plăsmuite de mâinile sale, se cuvine a aminti și modelajele apreciate, care îl apropie de renumiții artiști ai formei, de la care, fără îndoială, a învățat și s‑a inspirat.

Într‑o anumită perioadă a devenirii sale artistice, Luca Severian s‑a dedicat tehnicii picturii în mozaic. Din acest demers au rezultat lucrări intitulate „Dialog”, realizată în anul 2013, sau „Misterios”, precum și icoane în care lumina se frânge și se adună în chipuri de taină. A realizat, de asemenea, vitralii, veritabile deschideri de culoare și transparență, deși nu a stăruit foarte mult asupra acestui domeniu.

Între picturile sale se remarcă o lucrare realizată în anul 2010, având în centru crucea și ulciorul, simboluri încărcate de înțelesuri duhovnicești, chemând la meditație și la adâncire. Portretele, studiile în creion și celelalte lucrări realizate în anii următori trădează o mână sigură și o privire atentă, dar mai ales o inimă care caută esența.

Dintre toate, icoanele rămân locul în care sufletul său se descoperă deplin. În ele se adună nu doar talentul, ci și trăirea, nu doar meșteșugul, ci și rugăciunea. Fiecare icoană poartă în sine o frumusețe care izvorăște din dorința sinceră de a sluji lui Dumnezeu și sfinților Săi, devenind nu doar o operă de artă, ci o fereastră deschisă către Împărăția luminii, o chemare blândă adresată inimii fiecăruia dintre noi.

O icoană monumentală, de o forță teologică și artistică remarcabilă, înfățișându‑L pe Atotțiitorul, poartă pecetea anului 2018 și se ridică asemenea unui axis al întregii sale creații, în jurul căruia se adună, ca într‑o tainică liturghie a culorii, celelalte lucrări. În aceeași lumină se așază icoanele Maicii Domnului, chipul smereniei și al ocrotirii, icoanele Sfântului Ioan Botezătorul, glasul care strigă în pustie, ale Sfântului Ștefan cel Mare, mărturisitor al credinței și ctitor de neam, precum și icoanele multor sfinți, între care strălucesc Sfânta Parascheva de la Iași, Sfântul Efrem cel Nou, Sfântul Cuvios Maxim și Sfântul Ierarh Alexandru. La acestea se adaugă icoanele praznicare, fiecare purtând în sine o fărâmă din bucuria și solemnitatea marilor sărbători ale Bisericii, zugrăvite cu finețe, ca niște ferestre deschise spre veșnicie.

Aceste lucrări au fost prezentate în expoziții, unde au atras nu doar privirea, ci și admirația celor care le‑au contemplat, aducându‑i autorului semne de prețuire și recunoștință din partea organizatorilor și a juriilor. Și chiar aceia care nu pătrund în profunzime tainele picturii bisericești simt în fața acestor icoane o chemare discretă, o emoție care depășește cuvântul, și nu pot decât să aprecieze lucrarea acestui slujitor al Bisericii.

El, înainte de a primi harul preoției, și‑a aplecat inima și mintea spre artă și teologie, căutând să cunoască adevărurile Sfintei Scripturi și să pătrundă cu smerenie și răbdare în acele taine care rămân adesea ascunse multora.

Privind cu luare‑aminte la „manuscrisul în culori”, cum și‑a numit unul dintre cataloagele lucrărilor sale părintele Luca Severian, înțelegem că nu avem înainte doar o înșiruire de imagini, ci o filă de suflet transpusă în lumină și culoare.

Apreciind familia sa din ținutul binecuvântat al Neamțului, dar și familia sa de mai târziu, statornicită în ținutul Prahovei, nu putem decât să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru bogăția de daruri pe care o revarsă asupra oamenilor de lângă noi.

Se cuvine, așadar, nu doar să recunoaștem aceste daruri, ci să le primim cu bucurie, să le așezăm în viața noastră ca pe niște făclii aprinse și să le facem cunoscute și altora. Căci prin ele se descoperă bunătatea lui Dumnezeu, Care nu încetează să împodobească sufletele celor hărăziți cu frumuseți ce nu se sting, ci luminează și cheamă, în taină, la întâlnirea cu El.