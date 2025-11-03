Muncesc toată ziua!” Bănuiesc că aproape oricine ar răspunde așa la întrebarea „Ce mai faci?” sau „Care mai e viața ta?” Inclusiv o parte dintre pensionari, cei care încă lucrează și/sau își
Prohodul tranziției românești
Când și cum a început tranziția de la o societate totalitară la una democratică, știm bine: odată cu alungarea de la putere a cuplului malefic Nicolae și Elena Ceaușescu, fapt care a statuat și căderea simbolică a comunismului. De atunci ne-am aflat ba într-o „democrație originală”, ba într-o agonică tranziție (adică pe nisipurile mișcătoare ale apariției și funcționării timide a unor instituții democratice, a inflației galopante, a mafiei fățișe în multe domenii, a instabilității politice, a confuziei de valori morale, a mineriadelor etc.), ba în situația unei țări integrate în structurile politico-militare ale Occidentului, dar cu multe „cozi” de probleme nerezolvate în urma ei. România a excelat prin „excepții”, neputințe, renegocieri de tratate și convenții; în fine, sunt și multe alte capitole ale vieții sociale la care suntem „ultimii în Europa”. Tranziția românească părea a fi un blestem nesfârșit...
Și totuși, după 35 de ani de împleticeli vizionare, de bâlbe instituționale, de neîmpliniri edilitare, de frecuș politic sterp, de toxicități ideologice suprapuse, iată că replica vine de unde „lumea bună” se aștepta cel mai puțin: din partea Bisericii. Aceasta a cântat prohodul tranziției spulberând cu miruitorul, busuiocul și agheasma mitologia castratoare a neputinței postdecembriste românești, adică naționale. A călcat peste șerpi și peste scorpii - peste animozitatea publică a „formatorilor de opinie”, peste contrele fățișe sau camuflate ale politicienilor, peste finanțările sincopate ale consiliilor locale, peste blocajele resurselor în plan național, peste moda intelectuală secularizantă a vremii și, culmea, peste neîncrederea pe care creștinii înșiși (nu puțini) au manifestat-o față de proiectul Catedralei Naționale. Lecția de nădejde în Înviere, când totul pare (și este) ostil, este una de manual. Și chiar trebuie propusă tema pentru cursurile de bună guvernare a societății, dar și pentru manualele de istorie recentă: cum poți câștiga o bătălie neavând nici un as de putere/condiționare/influență în mânecă? Poate în afară de Dumnezeu...?
Geniul edilitar, talentul constructiv românesc (proiect şi tehnologie 100% autohtone), mesajul de unitate națională și spirituală a întregii națiuni române, cinstirea eroilor care au făcut posibil visul românesc milenar (țară, limbă și credință în unitate și suveranitate), tezaurizarea moaștelor sfinților români recenți și, să spunem apăsat - răscumpărarea prin frumusețe a kitsch-ului și urâțeniei constructive ale tranziției laolaltă cu revanșa istorică asupra demolărilor abuzive ale lui Ceaușescu (inclusiv biserici) -, toate au fost puse pe taler în fața lui Dumnezeu, spre a le cântări și vedea dacă le-am întocmit bine, cu chiverniseală, dreptate și inimă voioasă. Iar acest fapt înseamnă sfârșitul blestemului tranziției românești, trecerea de la neputință la putere, de la haos la ordine, de la nesiguranță la stabilitate, de la șmecherie la asumare.
E drept, trebuie să spunem cu tărie că au fost și oameni ori instituții care au empatizat cu proiectul și care l-au sprijinit masiv. Cinste lor! S-au purtat ca români autonomi (nu cu cheiță întoarsă din alte zări) și ca autentici creștini. Căci oricât ai dori să vezi numai gesturi politicianiste în sprijinirea Catedralei Naționale, cei care au făcut-o au avut, în mod cert, și credință forte. Nu trebuie să întindem umbra bănuielilor și a scopurilor ascunse peste orice gest, trebuie să ne gândim că, finalmente, Hristos este Cel care primește darul. Ca și ocara, prin noi, oamenii.
Din studioul TVR, de unde am comentat evenimentul sfințirii picturii, alături de colegul meu Victor-Andrei Dochia și părintele Constantin Necula, lucrurile s-au văzut clare și determinate: totul a mers șnur, inclusiv momentele liturgice complexe, într-un spațiu vast, mișcările de oameni atât din interior, cât și din exterior, cântarea la superlativ, coregrafia camerelor tv (30 la număr) care au asigurat cea mai complexă transmisiune în direct din ultimii ani. Toți cei prezenți au fost la înălțimea momentului și recompensa a venit pe măsură: poporul numai despre asta vorbește, Catedrala e pe buzele tuturor, Patriarhul e văzut ca un învingător de profesie, Biserica și-a arătat deschiderea către lume.
Punct ochit, drept în inima necredinței și a deznădejdii! Dar și a veacului secularist, indiferent și cârtitor!