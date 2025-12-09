Crăciunul ca mărturisire prin cânt - Corala „Ciprian Porumbescu” la Târgu-Neamț

Seara de 14 decembrie s-a înscris în memoria culturală a orașului Târgu-Neamț nu ca un simplu eveniment muzical, ci ca o adevărată sărbătoare a sufletului. Casa Culturii „Ion Creangă”, din urbea aflată sub strea­șina bătrânei cetăți Neamț, s-a dovedit neîncăpătoare, în așteptarea concertului de colinde susținut de prestigioasa Corală „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina” din Suceava. Un public numeros și ales - iubitori ai colindelor, preoți, ca­dre didactice, elevi seminariști, cre­dincioși veniți cu bucuria Nașterii Domnului în inimă, alături de repre­zentanți ai autorităților locale, între care și edilul orașului, Vasile Apopei, cu familia - a umplut sala până la refuz cu dorința de a se întâlni, prin cânt, cu sensul adânc al praznicului mare și sfânt al Nașterii Domnului.

Sub titlul sugestiv al concertului „Christmas Around the World” - Crăciunul în jurul lumii, artiștii bucovineni au propus o incursiune muzicală amplă în universul colindelor românești și internaționale. Încă de la primele acorduri, a fost limpede că spectacolul se va desfășura sub semnul emoției autentice, al comuniunii și al frumuseții cântului trăit. Corala „Ciprian Porumbescu” este astăzi una dintre cele mai valoroase formații corale din România, un nume care se rostește cu respect în mediile muzicale naționale și interna­ționale. Cu un palmares impresionant, construit prin muncă și pasiune, acest cor s-a impus în ultimii ani ca ambasador al muzicii corale românești, ducând colindul, folclorul armonizat și muzica sacră pe marile scene ale lumii. Prestigiul coralei este confirmat de un palmares extraordinar de distincții naționale și internaționale. Este prima formație corală mixtă din România care a obținut patru medalii de aur la cele mai prestigioase competiții corale mondiale. În anul 2023, la World Choir Games (Olimpiada Mondială a Corurilor) din Coreea de Sud, corul sucevean a făcut istorie, cucerind două medalii de aur, o premieră absolută pentru un cor mixt românesc.

Performanța lor remarcabilă pe scena internațională a continuat în 2025, când coriștii bucovineni s-au întors din Danemarca cu alte două medalii de aur, obținute la European Choir Games & Grand Prix of Nations de la Aarhus. Aceste succese i-au propulsat în elita mondială: din august 2025, Corala „Ciprian Porumbescu” figurează deja în Top 50 mondial Interkultur (Organizația globală a concursurilor corale) la două categorii - Mixed Choirs și Folklore a cappella -, o recunoaștere de prestigiu a excelenței artistice și a identității sonore unice a ansamblului.

Dar dincolo de medalii, premii și turnee, ceea ce definește cu adevărat această corală este unitatea de spirit. Se simte că membrii ei nu sunt doar interpreți bine instruiți, ci o comunitate artistică legată printr-o viziune comună: aceea de a sluji frumosul, adevărul și tradiția prin cânt. Această coeziune se reflectă în omogenitatea sunetului, în disciplina interpretativă și în bucuria vizibilă cu care fiecare corist urcă pe scenă.

În centrul acestui edificiu artistic se află dirijorul Alexandru Semeniuc, un tânăr muzician de o maturitate artistică rar întâlnită, deși are doar 27 de ani. Prezența sa la pupitru impresionează prin finețe și rigoare artistică. Dirijează cu inteli­gență muzicală, cu o gestică precisă, capabilă să modeleze fraza, să dozeze tensiunile și să scoată la lumină nuanțe fine, uneori aproape imperceptibile pentru urechea neavizată, dar esențiale pentru calitatea actului artistic. Dirijorul Alexandru Semeniuc se afirmă ca adevărat arhitect al unei construcții sonore vii, în care se resimte limpede o dublă formație: muzicală, solidă, și teologică, profun­dă, ce conferă interpretării colin­du­lui și muzicii sacre o greutate lăuntrică aparte.

Alexandru Semeniuc nu este doar dirijor, ci și compozitor. Piesele interpretate în concertul de la Târgu-Neamț au purtat amprenta unei gândiri muzicale contemporane, dar profund ancorate în tradiție. Fie că a fost vorba de prelucrări inedite ale colindelor tradiționale românești sau de compoziții proprii inspirate de textele sacre, amprenta sa creatoare s-a simțit în prospețimea și originalitatea repertoriului. Nu e de mirare că acest tânăr muzician a fost recunoscut și premiat în repetate rânduri pe plan național și interna­țional pentru talentul său componistic. În 2024, Alexandru Semeniuc a obținut Premiul I la Concursul Internațional de Compoziție „Gheorghe Dima” de la Cluj, impresionând juriul cu lucrarea sa „NOVA (Cantus Paradisi)”. De asemenea, în palmaresul său strălucesc trofee precum Premiul I la Festivalul-Concurs Național „Lăudați pe Domnul!” (ediția 2022, secțiunea Compoziție de muzică bisericească), alături de numeroase alte premii obținute în competiții de prestigiu. Talentul i-a fost recunoscut și peste hotare. Recent, la 1 aprilie 2025, Alexandru a fost laureat dublu la concursul internațional de muzică „Saint-Saëns International Competition“, din Fran­ța, distins cu medalia de aur la secțiunea Dirijat coral și cu medalia de argint la secțiunea Compo­ziție, confirmând astfel că vocația sa strălucește pe multiple planuri ale artei sonore.

Revenind la concertul de la Târgu-Neamț, programul „Christmas Around the World” a fost conceput ca o călătorie muzicală prin diferite spații culturale, unite de aceeași bucurie a sărbătorii Nașterii Domnului. Colindele românești, adevărate bijuterii ale spiritualității noastre ­populare, au stat firesc alături de colinde și cântece de Crăciun din repertoriul internațional, fiecare păstrându-și specificul, dar integrân­du-se armonios într-un discurs muzical coerent.

Un rol aparte l-a avut prezentarea concertului, realizată cu rigoare și discernământ artistic de managerul corului, Ionuț Vichentie Ilisoi, care, prin repere istorice, teologice și culturale, a contextualizat colindul și a facilitat o înțelegere coerentă a semnificațiilor sale artistice și spirituale. Aceste interludii explicative au ajutat publicul să perceapă colindul nu doar ca pe un cântec frumos, ci ca pe o mărturisire de credință, o cateheză cântată, transmisă din generație în generație, evidențiind faptul că muzica sacră a Crăciunului este un limbaj universal, care transcende vremuri și popoare. În același timp, acesta s-a dovedit și un virtuoz interpret la chitară, intervențiile sale instrumentale oferind un suport sonor rafinat și completând inspirat arhitectura muzicală a serii, prin interpretarea unor colinde de o aleasă frumusețe.

Reacția publicului a fost participativă, caldă și entuziastă. Sala a cântat împreună cu artiștii de pe scenă, a trăit intens fiecare moment, determinând prin aplauze frenetice interpretarea unor noi colinde. Nu puține au fost clipele în care emoția a devenit vizibilă: lacrimi discrete, zâmbete luminoase, priviri ridicate spre cer. A fost dovada limpede că muzica adevărată reprezintă fondul sonor al profunzimilor umane.

După încheierea concertului, în foaierul Casei de Cultură „Ion Creangă”, instituție care, sub conducerea Ionelei Loredana Rusu, s-a impus în ultimii ani ca un veritabil reper al vieții culturale din Târgu-Neamț, spectatorii s-au întâlnit cu artiștii, le-au adresat cuvinte de apreciere și au făcut fotografii. Un moment cu totul grăitor a fost întâlnirea distinsei profesoare de muzică din Târgu-Neamț, Eugenia Tugea, cu una dintre fostele sale eleve, regăsită între coriștii bucovineni urcați pe scenă: o îmbrățișare, însoțită de lacrimi de bucurie, care a spus mai mult decât orice discurs despre rodul muncii, al dăruirii și al continuității vocației artistice.

Cu bucurie și netăgăduită convingere mărturisesc că acest concert de la Târgu-Neamț a depășit gra­ni­țele unui eveniment cultural, devenind un act de sfântă mărturisire prin armonii sonore. Corala „Ciprian Porumbescu” și dirijorul său nu au oferit doar un concert de Crăciun, ci un dar muzical. Un dar pentru oraș, pentru public și, îndrăznesc să spun, pentru sufletul românesc.