Sărbătoare a scriitorilor bucovineni

În ziua de aleasă pomenire a Cuviosului Daniil Sihastrul de la Voroneț, la Suceava, în cadrul Societății Scriitorilor Bucovineni, s‑a desfășurat tradiționala festivitate de premiere de la sfârșit de an, un moment de sinteză, recunoștință și reafirmare a vocației literare a acestui ținut.

Într‑o atmosferă de sărbătoare discretă și profundă, Marele Premiu „Bucovina” a fost acordat, prin votul scriitorilor bucovineni, Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, originar din Rădășeni, care, deși absent fizic, a fost de față prin scrierile sale.

Întâlnirea a fost deschisă printr‑un emoționant spectacol artistic susținut de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, care au adus în inimile celor prezenți bucuria colindelor, interpretate de grupul vocal‑folcloric „Mlădițe Bucovinene”, și noblețea sunetelor instrumentale, oferite de Brass Orchestra. Muzica, asemenea unei rugăciuni rostite în limbaj sonor, a pregătit sufletele pentru cuvântul scris și pentru întâlnirea cu literatura.

Manifestarea, moderată cu rigoare și eleganță de președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, dr. Alexandru Ovidiu Vintilă, a continuat cu acordarea celorlalte distincții. Premiul Opera Omnia i‑a revenit profesorului Emil Simeon, ca recunoaștere a unei activități îndelungate și rodnice. Premiul pentru Poezie „Octavian Nestor” a fost oferit volumului Scrisori din Paradis, iar Premiul „Carmen Veronica Steiciuc” i‑a fost acordat Paraschivei Abutnăriței pentru lucrarea Ce devine Timp. La secțiunea Proză, a fost premiat Niculae Roșca pentru volumul Marele Război, iar Premiul pentru Carte-document „Niculae Strugariu” a revenit lucrării Pârtești de Jos. Premiul special al juriului a fost acordat Alinei Elena Adruhovici pentru volumul Comoara.

Totodată, Societatea Scriitorilor Bucovineni a oferit diplome de excelență scriitorilor Maria Toacă, Elena Maria Cușnir, Coca Maria Udișteanu, Constantin Bulboacă și stavroforei Elena Simionovici, ca semn al prețuirii pentru contribuția lor constantă la viața literară.

Juriul a fost alcătuit din L. D. Clement, președinte, alături de Elena Brândușa Steiciuc și Isabel Vintilă, membri.

Cu o existență de 87 de ani, Societatea Scriitorilor Bucovineni reunește aproximativ 100 de membri, care fie trăiesc în județul Suceava, fie s‑au născut pe aceste meleaguri încărcate de memorie și inspirație. Între aceștia se numără și scriitori din nordul Bucovinei, dovadă a unei continuități culturale care depășește granițele.

Președintele societății, Alexandru Ovidiu Vintilă, a subliniat vitalitatea acestui spațiu creator, în care poeții și prozatorii publică frecvent și participă cu entuziasm la concursurile dedicate premiilor anuale.

Aproape de tineri și atentă la devenirea lor, Societatea Scriitorilor Bucovineni îi îndeamnă să rămână legați de paginile scrise, de literatură și de competițiile literare, atât locale, cât și naționale. Bucuria apariției unor nume noi confirmă faptul că Bucovina rămâne un teritoriu fertil, bogat în resurse umane și vocații autentice.

Fidelă spiritului întemeietorului său, Mircea Străinul, societatea și‑a dorit încă de la început să continue o mișcare literară vie, venită după cea a iconarilor, întreruptă brutal în perioada propagandistică a lui Carol al II‑lea. De timpuriu s‑au remarcat aici condeie puternice, precum Aurel Bogaci, Aurel Fediuc, Dimitrie Loghin, Petru Rezus, Dragoș Vicol, iar în jurul lui Mircea Străinul s‑au adunat poeți de vocație adevărată. Inițiatorul își propusese chiar înființarea, în toamna anului 1938, la Cernăuți, a unei Academii Libere, menită să se delimiteze ferm de literatura românească la modă, oferind fiecărui poet bucovinean un statut scriitoricesc recunoscut la nivel național.

Societatea Scriitorilor Bucovineni a luat ființă la 12 noiembrie 1938, având, încă de la început, membri de mare prestigiu: Constantin Loghin, Leca Morariu, Claudiu Usatiuc, George Antonescu, Traian Tantemir, George Ionașcu, Niculae Roșca, George Fonea, alături de mulți alții. Prin continuitatea sa, această comunitate rămâne o conștiință vie a literaturii bucovinene, un loc al întâlnirii dintre tradiție și prezent, dintre memorie și speranță.

Visată, în miezul ei, ca o Academie liberă, inițiativa era - după cum mărturisesc cercetătorii - la început nici moartă, nici vie, plutind între proiect și împlinire, între speranță și așteptare. S‑au făcut primele încercări printr‑o colecție editorială intitulată „Gruparea de Nord”, alături de conturarea unei grupări de literatură și artă, menită să adune laolaltă vocile sensibile ale Bucovinei. Mircea Străinul își pregătise din vreme rețeaua de colaboratori pentru o revistă literară, iar în toamna anului 1938 a străbătut orașele provinciei în care avea prieteni scriitori. Dintre oamenii locului a ales, cu răbdare și discernământ, acele persoane înzestrate cu harul cuvântului, dorind să le aducă într‑o comunitate de spirit.

Înființată în noiembrie 1938, la Cernăuți, ca organizație dedicată promovării culturii românești în spațiul Bucovinei, societatea a avut un rol semnificativ înainte de cel de‑Al Doilea Război Mondial. În vremurile crâncene ale stăpânirii comuniste, a fost silită să‑și întrerupă oficial activitatea, pentru a renaște, după 1989, într‑o formă asumată și vizibilă. Chiar și în acei ani de tăcere impusă, mulți scriitori s‑au întâlnit în cercuri restrânse, păstrând vie ideea și începuturile societății, ca o flacără protejată de vânturile potrivnice ale istoriei.

Printre scriitorii importanți ai zonei și membrii de marcă ai societății, se numără Mircea Străinul, prozator și poet bucovinean, figură emblematică a literaturii interbelice; Constantin Loghin, membru fondator și conducător al societății; Dimitrie Vatamaniuc, Liviu Papuc. De‑a lungul timpului, în fruntea societății s‑au aflat personalități remarcabile: Grigore Nandriș, primul președinte ales la înființare, urmat de Constantin Loghin și Mircea Străinul, iar în prezent societatea este condusă de poetul, eseistul și criticul literar dr. Alexandru Ovidiu Vintilă.

Societatea Scriitorilor Bucovineni editează revista „Bucovina Literară”, publicație care a promovat constant autori bucovineni, dar și scriitori din diaspora. Anual, societatea organizează Gala Premiilor, eveniment de referință care răsplătește cele mai inspirate volume de literatură, critică și traducere. De asemenea, au loc frecvent întâlniri între autori, critici și public, iar lucrările unora dintre membri se bucură de o apreciere deosebită în mediile literare.

Președintele societății, Alexandru Ovidiu Vintilă, joacă un rol esențial în revigorarea și continuitatea revistei Bucovina Literară. Bogăția scrierilor publicate, temele propuse, selecția atentă a textelor și, în mod special, susținerea debuturilor literare oferă un spațiu real de afirmare autorilor tineri, toate acestea remarcându‑se prin rigoare critică și printr‑o deschidere firească spre diversitate. Cunoscut pentru volumele sale de poezie, dar și pentru activitatea de eseist și critic literar, prezența sa la conducerea societății reflectă o consolidare instituțională a acestei structuri culturale.

În județul Suceava au loc frecvent lansări de carte, colocvii și parteneriate culturale cu biblioteci și alte instituții locale, dovedind o viață literară activă și coerentă. Alexandru Ovidiu Vintilă se distinge prin seriozitate profesională, prin respectul profund față de tradiția locului și printr‑o operă bogată, articulată în jurul unor teme dominante ale poeziei sale, care întăresc continuitatea și prestigiul Societății Scriitorilor Bucovineni.

Printre membrii actuali ai Societății Scriitorilor Bucovineni se numără și preotul Constantin Hrehor, un condei cu ținută eseistică elegantă, autor al unor articole temeinice despre proză și poezie, precum și al unor pagini remarcabile, expresive și inspirate dedicate marilor personalități ale zonei și nu numai. Scrisul său, limpede și sobru, unește rigoarea cercetării cu vibrația reflecției culturale, oferind cititorului nu doar informație, ci și sens.

Liviu Papuc, bibliotecar la Biblioteca Universitară din Iași, poet și eseist, se distinge printr‑un rafinament intelectual aparte, fiind recunoscut ca mentor pentru tinerii scriitori. Prezența sa în viața literară bucovineană înseamnă îndrumare, exigență și deschidere, o pedagogie a spiritului care formează și încurajează vocații autentice.

Doina Cernica este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute și respectate condeie ale Bucovinei și ale țării. Se singularizează printr‑o activitate impresionantă în presa locală și printr‑o operă bogată, alcătuită din numeroase scrieri. De mai bine de o jumătate de veac, domnia‑sa coordonează activitatea culturală a unor publicații din zonă, fiind astăzi un autor urmărit și așteptat cu interes constant în paginile ziarului sucevean „Crai Nou”, unde vocea sa rămâne limpede, consecventă și necesară.

Prin cei amintiți, dar și prin alții cărora li se cuvin pe drept cuvinte de laudă, Societatea Scriitorilor Bucovineni se afirmă ca un adevărat spațiu al dialogului dintre generații, dar și ca o păstrătoare fidelă a identității culturale bucovinene, în care tradiția și modernitatea se împletesc în mod firesc.

Premiile societății sunt decernate anual, pentru volume apărute în anul precedent, în diverse secțiuni: Poezie, Proză, Critică, Carte-document, Debut, iar juriul este alcătuit din membri apreciați ai comunității culturale și literare, asigurând rigoarea evaluării și prestigiul distincțiilor.

Prin continuitatea și exigența culturală ce o caracterizează, Societatea Scriitorilor Bucovineni își confirmă menirea de reper cultural al Bucovinei.