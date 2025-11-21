Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Un nou volum al Sfântului Dumitru Stăniloae tradus în limba engleză

Un nou volum al Sfântului Dumitru Stăniloae tradus în limba engleză

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Repere și idei
Un articol de: Arhid. Alexandru Briciu - 21 Noiembrie 2025

Prestigioasa editură „Holy Cross Orthodox Press” din Brookline, Massachusetts, SUA, a tipărit recent cea mai nouă traducere a părintelui Ioan Ioniţă din opera Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, „Spirituality and Communion in the Orthodox Liturgy”, după originalul „Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă”.

Cu acest volum, trilogia Sfântului Dumitru Stăniloae (Dogmatică, Spiritualitate, Liturgică) este completă și în limba engleză. „În Spiritualitate și Comuniune, Stăniloae prezintă viața liturgică a Bisericii ca o experiență spirituală ce adâncește comuniunea noastră cu Dumnezeu și cu aproapele. Stăniloae susține că Biserica închinătoare este ridicată în Sfânta Treime, iar Euharistia este Împărăția Treimii. Biserica este o uniune ce participă la iubirea dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În calitate de copii adoptați ai Tatălui, cei care suntem uniți cu Hristos prin credință, Botez și Euharistie, avem experiența acestei legături filiale în Biserică. Mai precis, în Euharistie descoperim calitatea noastră de membri ai Trupului lui Hristos. Când participam la jertfa euharistică, Hristos ne dă puterea să ne prezentăm ca jertfe duhovnicești Tatălui, uniți cu jertfa Fiului. După cum Biserica - Trupul lui Hristos - este jertfită Tatălui, noi, membrii ei, creștem în asemănarea cu Hristos, suntem îmbrăcați cu har și iubirea Tatălui coboară peste noi”, subliniază părintele profesor Radu Bordeianu în Cuvântul înainte al volumului recent tipărit.

Citeşte mai multe despre:   prezentare de carte
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
TOP 6 Repere și idei