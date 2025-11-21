Un nou volum al Sfântului Dumitru Stăniloae tradus în limba engleză

Prestigioasa editură „Holy Cross Orthodox Press” din Brookline, Massachusetts, SUA, a tipărit recent cea mai nouă traducere a părintelui Ioan Ioniţă din opera Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, „Spirituality and Communion in the Orthodox Liturgy”, după originalul „Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă”.

Cu acest volum, trilogia Sfântului Dumitru Stăniloae (Dogmatică, Spiritualitate, Liturgică) este completă și în limba engleză. „În Spiritualitate și Comuniune, Stăniloae prezintă viața liturgică a Bisericii ca o experiență spirituală ce adâncește comuniunea noastră cu Dumnezeu și cu aproapele. Stăniloae susține că Biserica închinătoare este ridicată în Sfânta Treime, iar Euharistia este Împărăția Treimii. Biserica este o uniune ce participă la iubirea dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În calitate de copii adoptați ai Tatălui, cei care suntem uniți cu Hristos prin credință, Botez și Euharistie, avem experiența acestei legături filiale în Biserică. Mai precis, în Euharistie descoperim calitatea noastră de membri ai Trupului lui Hristos. Când participam la jertfa euharistică, Hristos ne dă puterea să ne prezentăm ca jertfe duhovnicești Tatălui, uniți cu jertfa Fiului. După cum Biserica - Trupul lui Hristos - este jertfită Tatălui, noi, membrii ei, creștem în asemănarea cu Hristos, suntem îmbrăcați cu har și iubirea Tatălui coboară peste noi”, subliniază părintele profesor Radu Bordeianu în Cuvântul înainte al volumului recent tipărit.