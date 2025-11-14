Acord pentru simplificarea Politicii Agricole Comune

Data: 14 Noiembrie 2025

Parlamentul European şi preşedinţia daneză a Consiliului Uniunii Europene au ajuns în această săptămână la un acord privitor la simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC) 2023-2027. Acordul prevede creşterea plăţilor către micii fermieri, flexibilizarea regulilor privind condiţionalitatea, reducerea controalelor la faţa locului și plăţi de criză pe care statele membre le pot livra fermierilor afectaţi de dezastre naturale. Reformele vor aduce economii de 1,6 miliarde de euro anual fermierilor şi de 210 milioane de euro administraţiilor naţionale.

Măsurile revizuite formează aşa-numitul „Omnibus”, un pachet de simplificare depus de Executivul comunitar în luna mai ce conţine amendamente la regulamentul privind planul strategic (SPR) şi la regulamentele orizontale din politica agricolă comună. Este al treilea dintre cele şase Omnibusuri de simplificare prezentate de Comisie în mai puţin de un an şi primul care ajunge la un acord. Reformele convenite menţin viziunea Comisiei Europene privind eliminarea poverii administrative pentru fermieri şi administraţii, stimularea competitivităţii, inclusiv un acces sporit la instrumente financiare, sau simplificarea regulilor privind condiţionalitatea, în special pentru fermele organice. De asemenea, îmbunătăţesc mai multe elemente ale propunerii inițiale a Comisiei, fiind prevăzute: flexibilitatea dată statelor membre de a decide standardele de mediu (aşa-numitele GAEC) pentru fermele organice; posibilitatea ca fermierii să beneficieze de instrumente de gestionare a riscurilor; creşterea ratei procentuale pentru plăţi directe.

Acordul provizoriu urmează să fie confirmat de Consiliu şi de Parlamentul European, apoi adoptat oficial. Dacă intrarea în vigoare se va obține înainte de sfârşitul anului, propunerile convenite vor oferi deja simplificări şi economii concrete şi specifice începând din 2026.

Preşedinţia Consiliului UE a salutat acordul. „Este important ca agricultura să fie făcută mai uşor în Europa, pentru că aceasta contribuie la consolidarea industriei alimentare”, a declarat ministrul danez pentru afaceri europene, Marie Bjerre.

Și autoritățile de la București apreciază acordul pentru pachetul de simplificare a PAC, pe care îl consideră un pas important pentru creşterea flexibilităţii şi eficienţei intervenţiilor destinate fermierilor, a transmis Ministerul Agriculturii într-un comunicat. Potrivit ministerului, unul dintre elementele esenţiale ale pachetului este extinderea eligibilităţii investiţiilor finanţate prin fonduri europene, care va permite şi achiziţia de animale în cadrul Planurilor Strategice PAC, măsură promovată de România la nivelul Consiliului de miniştri ai agriculturii. Prin această modificare, statele membre vor putea sprijini investiţiile în reproducţie, genetică şi modernizarea fermelor zootehnice, asigurând în acelaşi timp trasabilitatea şi bunăstarea animalelor. (C.Z.)