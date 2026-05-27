BBC World Service va lansa, în această lună, servicii-pilot în limbile română şi maghiară, BBC News România și BBC News Magyarul, conform unui comunicat transmis de instituţie. Website-ul (bbc.com/romania)
Alerte de jucării neconforme
Peste 300 de alerte referitoare la produsele neconforme de tip jucării au fost emise de la începutul acestui an, a anunţat InfoCons, reamintind consumatorilor că în aplicaţia europeană InfoCons, în secţiunea „Alerte”, pot verifica produsele ce au făcut obiectul unei notificări. Potrivit InfoCons, mai mult de jumătate (56%) dintre alerte vizează jucării care au prezentat un risc de sufocare, în timp ce 24% un risc chimic. În ceea ce priveşte ţările de origine ale produselor tip biciclete şi trotinete pentru copii ce au făcut obiectul alertelor, 88% provin din China. (C.Z.)