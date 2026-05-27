Reacții de solidaritate cu România

Data: 02 Iunie 2026

O dronă Geran-2, de fabricaţie rusească, cu încărcătura de luptă de 30 kg (echivalent TNT), s-a prăbuşit la sfârșitul săptămânii trecute pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament de la etajul 10 al imobilului. Mesaje de susţinere pentru România au venit atât de la membrii NATO, cât şi de la partenerii din Uniunea Europeană.

România a informat aliaţii şi pe secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice despre incident şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi antidronă în ţara noastră. Preşedintele Nicuşor Dan a convocat vineri Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în care s-a decis declararea ca persona non grata a consulului general al Federaţiei Ruse la Constanţa şi închiderea Consulatului General de la Constanţa.

După ce a vizitat persoanele rănite şi blocul afectat de la Galaţi, şeful statului român a subliniat că „Federaţia Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol vieţile cetăţenilor români pe pământ românesc”. „Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată şi nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecinţa iresponsabilităţii cu care Rusia foloseşte diverse tactici, în total dispreţ faţă de viaţa civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău. De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înţeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă (...), Rusia nu va reuşi să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democraţie şi libertate în România”, a punctat preşedintele, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan a menţionat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost de acord ca în România să ajungă cât mai repede echipamentele necesare, în baza unor acorduri bilaterale şi la nivelul Alianţei. De asemenea, el a explicat într-un interviu acordat BBC că România are nevoie de ajutor temporar pentru protejarea celor aproximativ 60 de kilometri de frontieră de pe Dunăre până la consolidarea propriilor capacităţi militare.

Uniunea Europeană a condamnat ferm „incidentul grav” de vineri de la Galaţi și și-a exprimat solidaritatea deplină cu România şi cu persoanele afectate, a transmis Înaltul Reprezentant al UE, în numele statelor membre, într-un comunicat publicat pe site-ul Consiliului UE.

Mesaje de solidaritate cu România au transmis, printre alții, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, cancelarul german, Friedrich Merz, prim-ministrul Cehiei, Andrej Babis, premierul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics. (C.Z.)