Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Concediile medicale: sesizare la CCR

Concediile medicale: sesizare la CCR

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Feb 2026

Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale. În document se arată că plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate garantează persoanei în cauză calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate și, implicit, protecție faţă de costurile serviciilor medicale, iar statul are obligaţia de a asigura plata prestaţiilor aferente acestei protecţii, inclusiv a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială