Scădere a depozitelor la bănci

Data: 26 Feb 2026

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali (populație și firme) au scăzut în ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară, până la 664,1 miliarde de lei, iar faţă de ianuarie 2025 s-au majorat cu 6,3% (-3% în termeni reali), a informat Banca Naţională a României.

Depozitele în lei ale populaţiei au scăzut cu 0,1% faţă de luna anterioară, până la 266,416 miliarde de lei; iar față de aceeaşi perioadă din 2025, au crescut cu 5,8% (-3,5% în termeni reali). Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% faţă de decembrie, până la 142,69 miliarde de lei, dar au crescut cu 11,1% (exprimate în lei) față de ianuarie 2025. (C.Z.)