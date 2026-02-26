Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Scădere a depozitelor la bănci

Scădere a depozitelor la bănci

Actualitate socială
Data: 26 Feb 2026

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali (populație și firme) au scăzut în ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară, până la 664,1 miliarde de lei, iar faţă de ianuarie 2025 s-au majorat cu 6,3% (-3% în termeni reali), a informat Banca Naţională a României.

Depozitele în lei ale populaţiei au scăzut cu 0,1% faţă de luna anterioară, până la 266,416 miliarde de lei; iar față de aceeaşi perioadă din 2025, au crescut cu 5,8% (-3,5% în termeni reali). Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1% faţă de decembrie, până la 142,69 miliarde de lei, dar au crescut cu 11,1% (exprimate în lei) față de ianuarie 2025. (C.Z.)

