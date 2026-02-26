Guvernul a aprobat și prezentat, marţi seară, ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei şi relansarea economică. Printre măsuri se găsește creșterea etapizată şi progresivă a vârstei
Cursuri de calificare în luna martie
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna martie, în toată țara, 101 programe de formare pentru 1.698 de persoane. Potrivit instituţiei, cursurile cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: operator introducere date (123); ajutor bucătar (84); îngrijitor spaţii verzi (81); referent resurse umane (81); competenţă digitală (70). (C.Z.)