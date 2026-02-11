Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, cauza principală fiind migrația externă, la care se adaugă sporul natural negativ, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată
Reevaluări ale certificatelor de dizabilitate
Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieşi de sub protecţia statului şi, acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare, va fi sesizat Parchetul, a anunţat ministrul muncii, Florin Manole. „Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a scris ministrul pe Facebook. Potrivit oficialului, în noiembrie și decembrie 2025 au fost reevaluate 27.658 de dosare, iar în 3.194 de cazuri au fost emise certificate de neîncadrare. (C.Z.)