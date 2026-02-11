Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Reevaluări ale certificatelor de dizabilitate

Reevaluări ale certificatelor de dizabilitate

Actualitate socială
Data: 19 Feb 2026

Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieşi de sub protecţia statului şi, acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare, va fi sesizat Parchetul, a anunţat ministrul muncii, Florin Manole. „Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a scris ministrul pe Facebook. Potrivit oficialului, în noiembrie și decembrie 2025 au fost reevaluate 27.658 de dosare, iar în 3.194 de cazuri au fost emise certificate de neîncadrare. (C.Z.)

