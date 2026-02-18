Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Declin generalizat în agricultura franceză

Data: 20 Feb 2026

Franţa rămâne principala putere agricolă a Europei, dar marjele sale de profit au scăzut puternic în 2025, an în care consumul de vin a fost mai mic, şeptelul în declin şi grâul mai dificil de exportat, transmite AFP. În ultimul deceniu, Franţa a pierdut 100.000 de ferme, iar jumătate din cei 490.000 de operatori de exploatații vor ajunge la vârsta de pensionare până în 2030. Suprafața totală cultivată cu grâu se diminuează; în 2025 a fost cea mai mică din ultimii 20 de ani, iar șeptelul scade din cauza lipsei de cumpărători şi a bolilor animalelor, potrivit AFP. (C.Z.)

