Schimbările climatice obligă firmele de asigurare să se adapteze și să ofere fermierilor protecție extinsă pentru fenomene cum este înghețul târziu de primăvară. Anul trecut, gerul din aprilie
Declin generalizat în agricultura franceză
Franţa rămâne principala putere agricolă a Europei, dar marjele sale de profit au scăzut puternic în 2025, an în care consumul de vin a fost mai mic, şeptelul în declin şi grâul mai dificil de exportat, transmite AFP. În ultimul deceniu, Franţa a pierdut 100.000 de ferme, iar jumătate din cei 490.000 de operatori de exploatații vor ajunge la vârsta de pensionare până în 2030. Suprafața totală cultivată cu grâu se diminuează; în 2025 a fost cea mai mică din ultimii 20 de ani, iar șeptelul scade din cauza lipsei de cumpărători şi a bolilor animalelor, potrivit AFP. (C.Z.)