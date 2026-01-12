Tineri din medii defavorizate se pot înscrie, în aceste zile, pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate, pe bază de
Deținuți politici eliberați în Venezuela
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat preşedintele Parlamentului de la Caracas, Jorge Rodriguez, fără a oferi alte detalii, transmit AFP şi Reuters. Oficialul venezuelean a precizat că este vorba despre un gest de pace şi o măsură unilaterală, care nu a fost convenită cu alte părţi. (C.Z.)