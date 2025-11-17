Italia, Spania, Grecia şi Cipru vor trebui să primească ajutor anual de la alte țări pentru rezolvarea situației a cel puţin 30.000 de migranți. Anunțul de marțea trecută al Comisiei Europene deschide
Dezbatere privind bugetul multianual
Parlamentul European a dezbătut arhitectura noului buget pe termen lung al UE (2028-2034), după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o serie de amendamente, prin care s-ar aduce încă 64 miliarde de euro pentru zonele rurale. Potrivit Euractiv, grupul Farm Europe arată că noile planuri tot presupun o tăiere de 17,6% a fondurilor pentru agricultură, comparativ cu 2021-2027. Liderii grupurilor pro-europene din PE au salutat modificările, dar au subliniat că nu sunt suficiente. (C.Z.)