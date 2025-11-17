Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dezbatere privind bugetul multianual

Dezbatere privind bugetul multianual

Actualitate socială
Data: 17 Noiembrie 2025

Parlamentul European a dezbătut arhitectura noului buget pe termen lung al UE (2028-2034), după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o serie de amendamente, prin care s-ar aduce încă 64 miliarde de euro pentru zonele rurale. Potrivit Euractiv, grupul Farm Europe arată că noile planuri tot presupun o tăiere de 17,6% a fondurilor pentru agricultură, comparativ cu 2021-2027. Liderii grupurilor pro-europene din PE au salutat modificările, dar au subliniat că nu sunt suficiente. (C.Z.)

