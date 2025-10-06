Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Două moţiuni de cenzură împotriva preşedintei CE

Data: 06 Octombrie 2025

Parlamentarii europeni vor dezbate luni cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar joi va avea loc votul în plen menit să „evalueze statutul majorităţii sale la Strasbourg”. Moţiunile au fost depuse de extrema dreaptă şi stânga radicală, însă nu au nici o şansă să o îndepărteze pe Ursula von der Leyen. Depunerea a trei moţiuni de cenzură în câteva luni este fără precedent în PE. (O.N.)

