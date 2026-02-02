DR-16: Fonduri mult sub cererea legumicultorilor

Data: 06 Feb 2026

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit 51 de proiecte în cadrul inter­venției DR-16 - „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi” în valoare totală de 358,52 milioane de euro, în condițiile în care fondurile alocate măsurii sunt de 151,38 milioane de euro. Potrivit AFIR, sesiunea de depunere a cererilor pentru cele trei componente ale DR-16 a fost deschisă la 19 ianuarie și s-a încheiat la 2 februarie sau îna­inte de termenul limită. Pentru componentele „Legume - ferme individuale” şi „Cartof”, acceptarea proiectelor s-a închis la 24 ianuarie, ca urmare a depăşirii plafonului maxim de depunere stabilit. La „Legume - ferme individuale”, cu o alocare de 70,38 milioane de euro, au fost depuse 132 de cereri totalizând 209,45 milioane de euro, de trei ori mai mult decât bugetul alocat. La „Cartof”, cu o alocare de 51 de milioane de euro, au fost depuse 94 de cereri, însumând 103,58 milioane de euro, dublul fondurilor disponibile. Pentru „Forme asociative - legume”, a treia componentă din DR-16, s-au depus 25 de cereri în valoare de 45,49 milioane de euro, în timp ce alocarea este de 30 de milioane de euro. „Am primit la AFIR cereri de finanţare în procent de 240% din alocarea disponibilă pentru finanţarea investiţiilor din sectorul legume şi cartofi, iar acest fapt reconfirmă interesul major pentru acest tip de finanţare, precum şi nevoia de modernizare şi de creştere a competitivităţii fermelor. În acelaşi timp, este şi un argument privind necesitatea continuării şi majorării finanţărilor acordate de Comisia Europeană pentru investiţii în sectorul agroindustrial”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, potrivit Agerpres.