Sectorul agroalimentar: 3,65 miliarde de euro deficit

Data: 06 Feb 2026

Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care 3,65 miliarde de euro din industria alimentară şi animale vii, arată un studiu realizat de Penny România şi Academia de Studii Economice. Conform analizei, problema este una structurală: România exportă materii prime ieftine şi importă produse procesate, cu valoare adăugată mare, iar cele mai mari dezechilibre sunt la carne, lactate, dulciuri şi snacksuri, conserve de legume şi fructe. (C.Z.)

