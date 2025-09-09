Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Exerciții de coordonare în 9 județe

Actualitate socială
Data: 09 Septembrie 2025

Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS şi STS, organizează, în perioada 8-12 septembrie, în judeţele Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş şi Mureş, exerciţiul interinstituţional „Concordia 25”. 

Exerciţiul are rolul de a întări cooperarea dintre instituţiile menționate, pentru eficientizarea răspunsului la situaţii de urgenţă civilă. La activităţi participă sub­unităţi de vânători de munte, artilerie, geniu, CBRN, specialişti EOD, forţe aeriene şi navale etc. (C.Z.)

