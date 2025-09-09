Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, ratele la împrumuturi sau facturile lunare la utilităţi, în timp ce peste două treimi din totalul familiilor au declarat că au sup
Exerciții de coordonare în 9 județe
Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS şi STS, organizează, în perioada 8-12 septembrie, în judeţele Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita, Neamţ, Maramureş şi Mureş, exerciţiul interinstituţional „Concordia 25”.
Exerciţiul are rolul de a întări cooperarea dintre instituţiile menționate, pentru eficientizarea răspunsului la situaţii de urgenţă civilă. La activităţi participă subunităţi de vânători de munte, artilerie, geniu, CBRN, specialişti EOD, forţe aeriene şi navale etc. (C.Z.)