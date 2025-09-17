Exercițiu NATO cu militari din 10 țări

Data: 17 Septembrie 2025

Peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice, din zece state aliate vor participa, între 20 octombrie şi 13 noiembrie, la exerciţiul Dacian Fall 2025 (DAFA 25), cu caracter defensiv. Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, exerciţiul se va derula simultan în poligoanele din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogată, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara (România) şi Novo Selo (Bulgaria).

Coloanele de tehnică militară vor intra în ţară începând din 20 septembrie, prin punctul de trecere Curtici. Pentru limitarea impactului asupra comunităţilor şi a traficului rutier, majoritatea deplasărilor vor avea loc pe timp de noapte. (C.Z.)