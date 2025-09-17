Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Exercițiu NATO cu militari din 10 țări

Data: 17 Septembrie 2025

Peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice, din zece state aliate vor participa, între 20 octombrie şi 13 noiembrie, la exerciţiul Dacian Fall 2025 (DAFA 25), cu caracter defensiv. Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, exerciţiul se va derula simultan în poligoanele din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogată, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara (România) şi Novo Selo (Bulgaria).

Coloanele de tehnică militară vor intra în ţară începând din 20 septembrie, prin punctul de trecere Curtici. Pentru limitarea impactului asupra comunităţilor şi a traficului rutier, majoritatea deplasărilor vor avea loc pe timp de noapte. (C.Z.)

