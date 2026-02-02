Foarte mulți tineri în categoria „nici la muncă, nici la școală”

Data: 05 Feb 2026

România continuă să aibă cea mai mare proporţie din Uniunea Europeană în privinţa tinerilor între 15 şi 29 de ani care nu au loc de muncă şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare, adică aparțin așa-numitei categorii NEET (Not in Education, Employment, or Training), ei reprezentând 19,4% din totalul populaţiei din categoria de vârstă respectivă, conform datelor Eurostat din 2024 prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

„Pentru întreaga Uniune Europeană, valoarea medie a indicatorului NEET este de 11,1%. Decalajul României faţă de celelalte ţări UE este în creştere: următoarea ţară în clasamentul nedorit al proporţiei NEETs este Italia (15,2%), urmată de Lituania (14,7%) şi Grecia (14,2%). La polul opus se situează Ţările de Jos (4,9%), Suedia (6,3%) şi Malta (7,2%)”, se arată în analiză.

Datele mai arată că 25,2% dintre tinerele între 15 şi 29 de ani nici nu studiază şi nici nu lucrează, în timp ce în rândul tinerilor procentul este de 14%. Decalajul de gen din România, de 11,2 puncte procentuale, este cel mai mare din UE, relevă Monitorul Social, potrivit Agerpres.

Totodată, sunt decalaje mari dintre rural şi cel urban. Analiza observă o creştere în zonele rurale de la 21,2% în 2013 la 26,8% în 2024, precum şi în oraşele mici şi mijlocii (de la 18,3% la 21,7%), în timp ce în oraşele mari proporţia de tineri NEET s-a înjumătăţit între 2013 şi 2024 (de la 13,8% la 7,5%). În privința educației, proporţia cea mai mare a tinerilor NEET se înregistrează în rândul celor care au doar studii primare, caz în care există o creștere îngrijorătoare, de la 21% în 2013 la 34% în 2024. (C.Z.)